Servicio Geológico reporta fuerte temblor en Chocó durante la noche de este 20 de agosto: esto dice el reporte

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este jueves, 20 de agosto, en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Qué significa que un terremoto tenga una profundidad “superficial”: expertos explican el peligro mortal

El temblor ocurrió en Sipí, Chocó

Según el boletín emitido por el SGC, el evento sísmico se presentó a las 8:38 de la noche, hora local, y tuvo una magnitud de 3,5.

El epicentro fue localizado a 13 kilómetros de Sipí, Chocó, municipio ubicado en una zona de importante actividad sísmica del país.

El organismo señaló que el movimiento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. Este tipo de sismos puede ser percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, aunque su impacto depende también de factores como la magnitud, la distancia y las condiciones del terreno.

¿Qué dijo el Servicio Geológico Colombiano?

El reporte oficial del SGC indicó las coordenadas del evento: latitud 4,54 y longitud -76,67.

En el mapa de localización aparecen como ciudades de referencia Medellín, Quibdó, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Cali, además de la ubicación del epicentro y las estaciones utilizadas para el monitoreo.

Medellín, Quibdó y Cali aparecen entre las ciudades de referencia del reporte sísmico. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano recordó que los datos publicados en el boletín pueden presentar modificaciones, debido a que la información de los eventos sísmicos es revisada y actualizada conforme avanza el análisis técnico.

Un nuevo movimiento en una región sísmicamente activa

El registro se conoce después de varios movimientos sísmicos que han sido percibidos en diferentes regiones de Colombia durante agosto. El departamento del Chocó se encuentra en una zona donde confluyen estructuras geológicas que favorecen la ocurrencia de terremotos.

Por ahora, el reporte del SGC corresponde a un sismo de magnitud 3,5 y no incluye información sobre daños o personas afectadas.

Las autoridades y organismos de monitoreo mantienen el seguimiento de la actividad sísmica y cualquier actualización sobre la localización, magnitud o profundidad del evento será incorporada al reporte oficial.