“Somos víctimas”: los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla aseguraron que “nunca han tenido un peso de actividad ilícita”

Fueron tres los delitos imputados por la Fiscalía en contra de los exministros del interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

La Fiscalía expuso los detalles que dejan a los exministros del presidente Gustavo Petro como responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Ninguno aceptó cargos y, al contrario, hicieron manifestaciones individuales.

"Nosotros somos víctimas de quienes han declarado en este caso", dijo el exministro del interior, Luis Fernando Velasco, luego de negar los cargos imputados por la Fiscalía.

Cuando le preguntaron al exministro Bonilla si aceptaba los delitos que fueron imputados, tomó la palabra para insistir en que nunca, en su vida pública o privada, ha tenido dinero proveniente de actividades ilícitas y que confía, con su equipo de defensa, en demostrar su inocencia en este proceso.

“Llevo más de medio siglo trabajando en actividades públicas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita y eso lo conoce bien la Fiscalía, porque ya me inculcó. Cumplí cabalmente mis funciones como ministro de Hacienda, conforme a la Constitución y la ley. Yo no me salí de ahí, yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia hasta las últimas consecuencias”, dijo Bonilla.

Por su parte, el exministro Luis Fernando Velasco le respondió a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, que no aceptaba los cargos y aprovechó para advertir que la justicia solo ha escuchado un punto de vista en este escándalo de corrupción, justamente de quienes, en su criterio, aprovecharon sus declaraciones para obtener beneficios judiciales.

“No acepto cargos, no tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía, porque soy completamente inocente y solo hago una reflexión, hasta hoy en la investigación se ha escuchado unos testigos interesados que han reconocido sus delitos, incluso dos de ellos terminaron beneficiándose económicamente de sus delitos, se han hecho asesorar para pagar unas penas mucho menores a las que debieron pagar”, dijo.

También dijo Velasco que ellos, refiriéndose al exministro Bonilla y a él, se convirtieron en víctimas de las declaraciones que han entregado quienes buscaron beneficios de la justicia a cambio de supuesta información que enredaba a funcionarios del gobierno nacional, cuando son esos testigos los responsables de saquear los recursos públicos.

“Las víctimas de ese asesoramiento están aquí, ante los colombianos. Yo espero con el mayor respeto que, cuando nos escuchen, confronten lo que les han dicho a ustedes, porque el país, a través de filtraciones, de medios de comunicación y del gran debate político, solo ha escuchado la voz de quienes cometieron los delitos, que los confesaron y que se apropiaron de recursos”, dijo Velasco.

