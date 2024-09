“Son errores”: Mane Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, perdonó a alias Arenca, el falso amigo que ayudó en su secuestro

“Él lo sabe, yo estoy arrepentido y sabe que lo dije de corazón. Usted me conoce hace más de 30 años, profe, usted sabe el ser humano que soy, la humildad y el sueño que tengo. Sé que me equivoqué al no avisar de lo que estaba pasando, pero aquí estoy, para que me disculpe”, declaró ‘Arenca’ en un tono sincero, reconociendo su error en un momento tan delicado.