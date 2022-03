“Son pruebas de sus negocios”: Piedad Córdoba arremete contra testigo estrella de ‘farcpolítica’

“Anunciaron con bombos y platillos que ese señor Andrés Vásquez entregaría las pruebas de que yo era ‘Teodora’. Tras semanas de linchamiento entregó lo que podrían ser pruebas de sus propios negocios”. De esta manera, la senadora Piedad Córdoba reaccionó a la información revelada en exclusiva por SEMANA sobre información que entregó Andrés Vásquez, su exasesor, que con pruebas terminó salpicándola ante la Corte Suprema.

En otro trino, señaló: “Sobre mi inexistente relación comercial con Álex Saab y la guerra jurídica orquestada en mi contra, mi apoderado Eduardo Montealegre solicitó a (la) Fiscalía nos informe si adelanta algún caso al respecto, sin respuesta hasta ahora. Exijo garantías y debido proceso”.

Sobre mi inexistente relación comercial con Alex Saab y la guerra jurídica orquestada en mi contra, mi apoderado Eduardo Montealegre, solicitó a @FiscaliaCol nos informe si adelanta algún caso al respecto, sin respuesta hasta ahora. Exijo garantías y debido proceso. pic.twitter.com/DqLSyh0KnJ — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) March 5, 2022

Y es que lo que busca controvertir Córdoba es si ella es, como dicen los mensajes en el computador de Raúl Reyes, ‘Teodora Bolívar’.

Andrés Vásquez, un asesor muy cercano a Piedad Córdoba en los años en los que ella oficiaba como mediadora para la liberación de los secuestrados, no solo afirmó que se trataba de la misma persona. Con claridad, señaló a la excongresista de usar el secuestro como una herramienta a fin de ganar réditos políticos para ella, para las Farc y para el régimen de Hugo Chávez en Venezuela.

Las pruebas reveladas por este medio son contundentes y muestran que Piedad Córdoba sí tuvo negocios con Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos. Al menos así lo comprobarían los documentos entregados por su exasesor Andrés Vásquez, quien está colaborando con la Corte Suprema de Justicia.

La Corte, en el marco de la práctica de pruebas, ha citado a personas como Íngrid Betancourt, Jaime Felipe Lozada, Yolanda Pulecio, varios congresistas de las Farc también, entre otros

Córdoba se refiere a la investigación que adelanta en su contra por la denominada ‘farcpolítica’, cuyo expediente está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Precisamente, la excongresista reaccionó así luego de que SEMANA revelara en exclusiva el dosier del testigo que prácticamente cierra el cerco a la excongresista, hoy candidata al Senado por el Pacto Histórico.

Son 17 compromisos que Vásquez adquirió con la magistrada investigadora Cristina Lombana, los cuales cumplió al pie de la letra con los soportes documentales de cada uno de ellos. De esta manera, la situación jurídica de Córdoba se complica cada vez más.

Aunque Córdoba siempre ha negado haber tenido vínculos comerciales con Saab, las pruebas son contundentes y demuestran todo lo contrario.

Las evidencias son explosivas. Vásquez envió los documentos desde el exterior, donde se encuentra desde hace varios años, el pasado 15 de febrero. A esto se suma una solicitud de la Sala de Instrucción de la Corte que en este momento resulta demoledora: el alto tribunal envió una carta rogatoria a la Justicia de Estados Unidos en la que pide que se les permita entrevistar a Saab en su centro de reclusión para que cuente, de una vez por todas, en qué consistía su relación con Córdoba y hasta dónde llegaron sus negocios.

En las pruebas entregadas a la Corte, Vásquez ratifica que Córdoba tuvo negocios con Saab, y que “se trató de una gestión de recuperación de cartera con una comisión de éxito”, pero fue más allá y dijo que “Piedad Córdoba y sus hijos fueron informados detallada y periódicamente de todo el proceso, y de los cuestionamientos que tenían varias empresas dentro del listado de Álex Saab”.

Hay un revelador detalle que entregó Vásquez y no ha pasado desapercibido. Tiene que ver con la manera como Saab y Córdoba habrían usado empresas para mover las millonarias transacciones sin que fueran detectados por las autoridades: “Cuando uno de los empresarios a los que ayudaba Piedad Córdoba para que les sacaran sus Cadivis le dijo que no podía seguir dándole dinero en efectivo en su apartamento, solicitó una empresa para transferir. Como hasta ese momento Piedad y sus hijos no habían creado la empresa y solo fue creada en mayo, Piedad Córdoba le pidió el favor a Álex Saab para que le prestara la cuenta de una empresa para que le depositaran a ella ahí y Álex le entregara el dinero en Colombia. Álex Saab le facilitó la misma empresa a la cual se le hizo el pago de la deuda de los tiquetes aéreos: Maquila textiles y confecciones”.

Para que no quepa ninguna duda sobre la veracidad de lo que firma, Vásquez entregó los ‘swifts’ de las transferencias de los pagos de comisiones a Córdoba a esas cuentas.