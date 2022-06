“Sorry”: Jorge Enrique Robledo vuelve a cuestionar el lugar de nacimiento de Gustavo Petro

La discusión sobre el verdadero lugar de nacimiento del candidato Gustavo Petro sigue dando de qué hablar, luego de que el senador Jorge Enrique Robledo le solicitara en días pasados públicamente aclarar de dónde viene.

En medio de la polémica, el congresista volvió a poner en duda el lugar de nacimiento de Gustavo Petro e insistió en que el candidato del Pacto Histórico nació en Zipaquirá.

Por lo tanto, compartió este lunes 13 de junio en su cuenta en Twitter una partida de bautismo, junto a un mensaje.

“Como petristas usan la fe de bautismo de @petrogustavo para “probar” que nació en Ciénaga de Oro, toca refutarlos. Porque esa fe sí es de Ciénaga… pero NO dice que nació allí y es de 2 años después de nacido Petro. Todo prueba que es de Zipa y lo bautizaron en Ciénaga… Sorry”, dijo el senador Robledo.

La duda radica en que el candidato del Pacto Histórico ha dicho en varias ocasiones que nació en Ciénaga de Oro (Córdoba), sin embargo, en un video afirmó haber nacido en Zipaquirá (Cundinamarca), municipio que también aparece consignado en su cédula y registro civil.

Por lo tanto, en días pasados el senador Robledo mostró a SEMANA los documentos en mención. Además, destacó que no es un asunto menor el hecho de que Petro insista en señalar que es costeño, pues “la gente suele votar por el paisano”. En ese sentido, a su modo de ver, el que Petro diga que es de Ciénaga de Oro (Córdoba) obedece a un “cálculo electoral evidente”.

Tras la polémica, el candidato comentó en Twitter: “Hasta tienen mis padres que hablar para aclarar mi nacimiento. ¿Publicamos también la foto de mi bautizo?”.

El anterior comentario de Petro se dio luego de que el senador Armando Benedetti compartiera un video en el que aparece el padre del candidato presidencial explicando el origen de la familia.

“Los Petro somos de aquí (Ciénaga de Oro); no somos de Zipaquirá”, enfatizó Gustavo Petro Sierra en los primeros segundos del video que compartió Benedetti en Twitter.

Padre de Gustavo Petro habla de su lugar de nacimiento

El docente Gustavo Petro Sierra, padre del senador Gustavo Petro, habló del origen del candidato presidencial, ahora que su lugar de nacimiento ha suscitado controversia. “Los Petro somos de aquí, no somos de Zipaquirá. Pero en este caso especial de Gustavo, yo me fui a estudiar a Bogotá, allá me casé y en unas vacaciones que estuve aquí en Ciénaga de Oro mi esposa lo tuvo, tuvo el hijo en Ciénaga de Oro”.

“En ese tiempo no había ni siquiera puesto de salud en Ciénaga de Oro y lo atendió una partera. Y, naturalmente, como mis vacaciones se acabaron, me tocó volver a Bogotá, específicamente a Zipaquirá. Allá mis hijos crecieron y se necesitaba el registro civil y mi esposa lo registró en la Registraduría de Zipaquirá, pero eso no quiere decir que él sea zipaquireño”, agregó Petro Sierra.

“Él nació en Ciénaga de Oro y está bautizado en Ciénaga de Oro, lo que pasa es que hay una cantidad de envidias, de rencores. Hay gente que ha vivido siempre envidiosa, llena de rencores contra Gustavo y no sé por qué. Gustavo nunca, si ustedes se han podido dar cuenta, nunca insulta a nadie, nunca ofende, jamás lo ha hecho, pero sí responde con argumentos y sabe responder con argumentos. Es un hombre inteligente”, puntualizó.

Petro Sierra nació en 1934 en Cereté (Córdoba), pero se crio en Ciénaga de Oro (Córdoba). A los 24 años llegó a vivir a Bogotá con el objetivo de estudiar ingeniería civil, pero no lo logró y se dedicó a la docencia. Posteriormente se casó con la cundinamarquesa Clara Urrego. En 1960 tuvo a su primer hijo, Gustavo Petro Urrego, quien nació en Ciénaga de Oro durante un viaje de sus papás, pero creció en Bogotá y Zipaquirá. Clara Nubia Urrego se vio forzada a exiliarse luego de que el senador dejara en evidencia, en su momento, a sectores políticos aliados con paramilitares. Por cuenta de las denuncias empezó la intimidación familiar contra el congresista.

Petro padre coincide con su hijo en que influyó en su gusto por la lectura. En varias entrevistas ha dicho que sus tres hijos, Gustavo, Adriana y Juan Fernando, le han confesado que leen desde cuando eran niños porque lo veían leer a él. Recuerda que el aspirante a la Casa de Nariño leía mucho desde niño, en especial a Julio Verne, y que eso influyó en su decisión de empezar a escribir una novela a los ocho años, sobre el hijo de unos inmigrantes a quienes fusilaron.