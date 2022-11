“Soy inocente de los cargos”: ¿Qué sigue en el caso de Jhonier Leal por la muerte de su hermano?

Esta semana se cumplió un año del comienzo de un caso que generó conmoción a nivel nacional, a medida que fueron revelándose más detalles. La muerte del destacado estilista Mauricio Leal, conocido en su círculo cercano como ‘Maito’, sigue generando interrogantes, mientras que los familiares y amigos del cartagüeño esperan respuestas.

Jhonier Leal ha estado en la palestra de acusaciones no mucho después del asesinato tanto de su hermano como de su madre, Marleny Hernández. En un comienzo Leal se declaró culpable por los hechos que se registraron entre el 21 y 22 de noviembre del año pasado en La Calera (Cundinamarca), pero ahora insiste en que es inocente y que fue presionado por la Fiscalía.

“Totalmente me declaro totalmente, soy inocente de los cargos que me están imputando y vamos a demostrar mi inocencia de la mano de Dios”, insistió en una audiencia previa a su juicio.

Reiteró que es “inocente”

El procesado volvió a retractarse ante la juez 55 penal de Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. La audiencia, entre tanto, fue aplazada hasta diciembre, pues se argumentó que había otras diligencias judiciales inaplazables; sin embargo, las palabras del acusado volvieron a hacer eco.

“En un principio hice mi declaración y quise hacer un acuerdo con la Fiscalía fue porque me sentía presionado psicológicamente, me vi mal asesorado por el abogado que tenía en ese momento, él cual me llevó a que era mejor un acuerdo y yo no tenía los ingresos para pagar una defensa”, aseveró Leal.

En medio de las investigaciones e intentos por “desenredar” el caso el fiscal encargado, Mario Burgos, dijo en su momento que la única persona que ingresó a la vivienda del estilista fue Jhonier, quien habría permanecido allí hasta la madrugada.

Esto, en una serie de contradicciones, pues cuando se le imputaron los cargos aceptó estar vinculado con el doble crimen y hasta ofreció excusas públicas por lo sucedido.

“Tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y debidamente tomado una decisión súper importante y muy personal de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para una manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada mi familia, mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometer a que jamás volverá a ocurrir una situación de tal magnitud”, se le escuchó decir en enero de este año.

Por ahora, se espera la reprogramación de la diligencia en la que la defensa, en cabeza de Ana Julieth Velázquez, buscará apelar a la inocencia del procesado a través de peritos internacionales, forenses y testimonios. Sin embargo, no está claro cuáles serán en concreto los informes que se presentarán para tal fin.

Preparan película sobre el caso

Mientras el caso Leal continúa sin una determinación concluyente, la historia del estilista podría llegar a las plataformas de streaming desde que era un niño hasta el día de su asesinato. Netflix es la compañía sobre la que empezó a circular la posibilidad según el experto en telenovelas y presentador, Carlos Ochoa. De hecho, ya hay algunos nombres tentativos para el filme: ‘Proyecto L’ o ‘Los Leal’

La cinta tentativamente llevará el nombre de ‘Proyecto L’, o ‘Los Leal’ y sería una producción bajo la empresa Dynamo. Se estima que la dirección esté a cargo de Jacques Toulemonde, Natalia Sabogal en la producción y Juan Pablo Rincón como director de reparto.

Sin embargo; hay quienes consideran que este trabajo cinematográfico es precipitado, teniendo en cuenta que el caso está en curso y no se ha llegado a una decisión frente al futuro de Jhonier Leal (principal sospechoso).