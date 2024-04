SuperSalud responde a los señalamientos de la Procuraduría: sí entregó los documentos sobre las intervenciones de Sanitas y Nueva EPS

Ante la visita que la Procuraduría hizo este jueves, 4 de abril, a la Superintendencia de Salud para investigar el tema de las intervenciones a Sanitas y Nueva EPS, en cabeza Luis Ramiro Escandón, quien denunció que la entidad no contaba con ningún expediente para soportar el acto administrativo , el director de la SuperSalud, Luis Carlos Leal, reaccionó ante los señalamientos.

La grave denuncia se conoció minutos después de que el superintendente afirmara que nunca fue notificado de la inspección que realizó el ente de control a su entidad. En medio de la inspección, Escandón aseguró que “hasta el momento no se ha podido verificar que en efecto exista la información para la toma de decisión”.

Explicó que “la Procuraduría pidió información adicional que entregaremos el día de mañana, pero que no hace parte de estos expedientes”.

El ente de control expresó su preocupación frente a la situación porque hace tan solo dos días el Comité de la Supersalud se habría basado en dicho expediente que, según el Ministerio Público no existe, para tomar la decisión de intervenir las dos EPS que tienen casi 17 millones de afiliados.

En el video también indicó que “al finalizar la diligencia el procurador delegado encargado ya no se encontraba en las instalaciones, que abandonó el procedimiento antes de que culminara”.

Y respecto a no haber sido notificado personalmente de la diligencia que realizó la Procuraduría este jueves remarcó: “es importante aclarar que si bien es cierto me mostraron el auto del procedimiento, inmediatamente lo pusieron en mis manos, el delegado lo retiró de mi poder, no lo pude leer y jamás firmé un recibido por lo que personalmente nunca fui notificado de la diligencia que se adelantó el día de hoy”.