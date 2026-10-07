Un nuevo evento sísmico fue registrado durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El boletín actualizado de la entidad señala que el sismo ocurrió a las 3:40 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 3,0.

Servicio Geológico revela qué hay detrás de los cientos de temblores que preocupan a Chaparral y Chocó los últimos días

El epicentro fue localizado en El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, mientras que la profundidad reportada fue de 46 kilómetros.

Hasta el momento, el reporte entregado por el SGC corresponde a los parámetros técnicos del evento sísmico.

La entidad dispone de la herramienta Sismo Sentido para que los ciudadanos indiquen si percibieron el movimiento y cuáles fueron sus efectos.

Colombia es un país con una actividad sísmica importante debido a su ubicación y a la interacción de diferentes placas tectónicas.

El SGC explica que en el territorio tienen influencia las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe, cuya dinámica genera sismos en distintas regiones del país.

En el Pacífico colombiano, una de las dinámicas principales es la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana.

Este proceso está relacionado con buena parte de la actividad sísmica que se registra en esta zona.

El SGC señala además que la Red Sismológica Nacional registra diariamente numerosos movimientos, aunque la mayoría son de magnitudes que no llegan a ser percibidas por la población.

Imagen del sismo presentado en Chocó esta madrugada Foto: X @SGC

¿Qué hacer ante un sismo?

Los movimientos sísmicos pueden ocurrir sin previo aviso, por lo que conocer algunas medidas básicas de prevención ayuda a reducir los riesgos. Estas recomendaciones permiten actuar con mayor seguridad durante el movimiento y después de que termine.