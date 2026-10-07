Un nuevo evento sísmico fue registrado durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El boletín actualizado de la entidad señala que el sismo ocurrió a las 3:40 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 3,0.
El epicentro fue localizado en El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, mientras que la profundidad reportada fue de 46 kilómetros.
Hasta el momento, el reporte entregado por el SGC corresponde a los parámetros técnicos del evento sísmico.
La entidad dispone de la herramienta Sismo Sentido para que los ciudadanos indiquen si percibieron el movimiento y cuáles fueron sus efectos.
Colombia es un país con una actividad sísmica importante debido a su ubicación y a la interacción de diferentes placas tectónicas.
El SGC explica que en el territorio tienen influencia las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe, cuya dinámica genera sismos en distintas regiones del país.
En el Pacífico colombiano, una de las dinámicas principales es la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana.
Este proceso está relacionado con buena parte de la actividad sísmica que se registra en esta zona.
El SGC señala además que la Red Sismológica Nacional registra diariamente numerosos movimientos, aunque la mayoría son de magnitudes que no llegan a ser percibidas por la población.
¿Qué hacer ante un sismo?
Los movimientos sísmicos pueden ocurrir sin previo aviso, por lo que conocer algunas medidas básicas de prevención ayuda a reducir los riesgos. Estas recomendaciones permiten actuar con mayor seguridad durante el movimiento y después de que termine.
- Mantenga la calma: evite correr o empujar a otras personas. Actuar con serenidad ayuda a tomar mejores decisiones.
- Agáchese, cúbrase y agárrese: durante el movimiento, busque protección debajo de una mesa o estructura resistente y protéjase la cabeza y el cuello.
- Aléjese de las ventanas: los vidrios pueden romperse y convertirse en un riesgo. También manténgase distante de objetos que puedan caer.
- No use ascensores: si está dentro de un edificio, permanezca allí y utilice las escaleras únicamente cuando haya terminado el movimiento y sea seguro hacerlo.
- Si está en la calle, aléjese de estructuras: busque un lugar abierto y manténgase lejos de edificios, postes, árboles, cables eléctricos y otros elementos que puedan caer.
- Si está conduciendo, deténgase con precaución: reduzca la velocidad y detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, postes, árboles y edificaciones.
- Después del sismo, revise su entorno: verifique si existen daños visibles, fugas de gas, incendios o cables eléctricos caídos. Evite ingresar a edificaciones que presenten daños.
- Prepárese para posibles réplicas: después de un sismo pueden presentarse otros movimientos. Manténgase atento a la información de las autoridades.
- Siga únicamente información oficial: consulte los reportes del Servicio Geológico Colombiano y de las autoridades locales para conocer las novedades y recomendaciones.