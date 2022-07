“Tenemos que volver a la Gran Colombia, el eje Colombia y Venezuela”: congresista del Pacto Histórico

SEMANA: ¿cómo les fue en el retiro que tuvieron esta semana en Medellín?

HERÁCLITO LANDÍNEZ (H. L.): hubo presentación de los ministros, presentaciones temáticas de los parlamentarios, las condiciones son muy positivas. Pusimos sobre la mesa las principales propuestas legislativas y los proyectos de ley que se van a llevar a partir del 7 de agosto al Congreso. Creo que ha sido un balance bastante positivo.

SEMANA: ¿qué temas en específico se concluyeron?

H. L.: la principal apuesta para el próximo semestre es la reforma tributaria que tiene que tramitarse y aprobarse en el próximo periodo porque tiene que entrar a regir a partir del primero de enero del próximo año. Un tema muy importante es que debe recaudar unos 50 billones de pesos, pero que no va a ser en un año, sino que en los próximos años van a causarse esos tributos.

Por ejemplo, el impuesto que tiene que ver con las personas naturales y a las empresas se verá reflejado en las declaraciones que se hagan de renta en el año 2024, ni siquiera se van a cobrar en 2023. Es un elemento muy importante porque algunos colombianos están pensando que se van a gravar sus patrimonios y sus rentas en el próximo año.

Otro tema importante es la transversalidad que debe dársele a toda la reforma y esa fue la presentación que hizo nuestra ministra de Cultura, Patricia Ariza.

El tercer tema es que la apuesta de reforma al sistema de seguridad social a la salud no se va a presentar en este semestre sino que será en 2023.

SEMANA: vamos por partes, en el caso de la tributaria: ¿ya no sería de 75 billones, sino de 50?

H. L.: no, digamos, entre 50 y 70 billones podría ser la reforma tributaria, pero la apuesta inicial es sobre 50 billones de pesos. A partir de ahí hay otros ingresos que se le pueden generar al Estado colombiano como ahorros del gasto público, por ejemplo, la no compra de aviones de combate.

SEMANA: ¿se habló de la posibilidad de una declaración de renta a partir de los tres millones de pesos?

H. L.: no hubo precisión con respecto a los puntos así tan específicos de la reforma tributaria porque hasta que no exista un proyecto presentado al Congreso no podemos hablar de esa particularidad.

SEMANA: y sobre el impuesto al patrimonio a partir de 1.000 millones de pesos, ¿tampoco se habló?

H. L.: tampoco. El ministro Ocampo está entregando su cargo del Banco Mundial y hasta tanto no esté en Colombia y exista un borrador de un proyecto de reforma tributaria, no podríamos entrar a mirarlo.

SEMANA: ¿en el tema de la salud se habló de acabar con las EPS?

H. L.: se habló de gravar, por ejemplo, en la propuesta de reforma tributaria, las bebidas azucaradas por un tema importante de salud y del recaudo.

Sobre el tema puntual de las EPS se habló de la ineficiencia en los pagos que están haciendo las EPS a la red pública hospitalaria. Una apuesta de la reforma a la salud que se va a tener en cuenta es cómo va a ser esa intermediación. Pero como propuesta específica de reforma a la salud no existe un planteamiento sobre qué va a pasar con las EPS, eso se hará cuando se presente la propuesta.

SEMANA: sobre la cultura se generó polémica por ampliar la base gravable a los planes pospago de celular por encima de 45.000 pesos, ¿qué nos puede aclarar sobre ese punto?

H. L.: Ariza propuso que dada la situación de la cultura en Colombia y que necesitamos que sea transversal a todas las acciones del Estado, se graven los planes de telefonía celular por encima de ese valor. Ese punto específico podría ir en la reforma tributaria.

SEMANA: cuéntenos detalles de la reunión con la Asamblea Venezolana.

H. L: la propuesta en el encuentro del Pacto Histórico es que conversemos con el homólogo venezolano, que es la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela, para tratar los puntos comunes de los dos países, como los problemas comunes y cómo abordar una verdadera integración binacional, que es un proyecto que tenemos atrasado en Suramérica que es volver a la Gran Colombia, y el eje es Colombia y Venezuela.

No podemos, con un gobierno transitorio de cuatro años, convertir o elevar a la categoría de enemigo a un país como Venezuela y eso lo hizo Duque. El tema político hay que dejárselo que lo resuelva el pueblo venezolano. No debemos tener injerencias externas como tampoco debemos permitir que existan intereses al interior de Colombia. La propuesta de reunirnos y sentarnos podría ser en San José de Cúcuta después del 20 de julio para discutir los grandes temas comunes que atañen el futuro de los dos países.

SEMANA: hoy tienen una reunión entre compromisarios de varios partidos para definir los presidentes de la Cámara de Representantes, ¿se inclinarán por alguien del Partido Liberal?

H. L.: la apuesta de nosotros, del Pacto Histórico, es que el primer año el presidente sea David Racero. La prioridad para nosotros es aprobar la agenda legislativa del Gobierno en este primer año. Con los otros partidos acordaremos cuáles serán las otras presidencias, a quiénes les correspondería la coalición del Congreso que apoyaría el presidente, es decir, con los verdes, los conservadores, los demás partidos que van a llegar. Esperamos llegue el Partido Liberal que se reunirá esta semana y tomará una decisión, si se vienen en bancada o nos apoyan la mitad de los parlamentarios, los estamos esperando, son aliados naturales de nosotros; el Partido de la U, los elegidos en Circunscripciones de las Curules de Paz, que también nos acompañen, y Cambio Radical, en una gran coalición de gobierno en el Congreso para sacar adelante las grandes reformas.

SEMANA: ¿cuéntenos de usted y cuál es su propósito como parlamentario?

H. L.: fui el mejor bachiller de un municipio que se llama Los Patios, Norte de Santander, por serlo me otorgaron una beca en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Apoyé como estudiante las labores en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Fui secretario de Gobierno de Cúcuta y alcalde encargado de Cúcuta. Estudié en España una maestría en Gestión Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Regresé a Bogotá y trabajé en el Distrito, fui contralor delegado, director de subsidios de vivienda y mi último cargo fue superintendente delegado del gobierno de Santos en gestión de las cajas de compensación. He sido docente de la ESAP.

Quiero que cuando termine esta legislatura en los próximos cuatro años digan: “La bancada del Pacto Histórico le cumplió al país. El Congreso le cumplió al país y el representante a la Cámara Heráclito Landínez hizo un gran trabajo como legislador”. Vengo a hacer un gran trabajo por el país.