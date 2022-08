“Tenía $ 1,7 millones, no aparecen”: denuncia contra Nequi; usuario dice que le cerraron cuenta

Esta semana, internautas reportaron en las diferentes redes sociales varios inconvenientes y fallas técnicas con el servicio de Nequi, el cual funciona como una de las billeteras digitales más importantes del país.

Un usuario, incluso, manifestó que está bastante preocupado debido a que su cuenta fue cerrada, según denuncia, sin previo aviso. Asimismo, afirmó que tenía depositado el dinero de su sueldo en esta plataforma y que no aparece por ningún lado.

“Necesito que me ayuden a hacer una denuncia, y me ayuden a tener un puente con Nequi, porque ayer a muchos usuarios nos cerraron la cuenta sin explicación alguna”, indicó inicialmente en Blu Radio.

Luego, el hombre añadió: “En mi caso particular, yo tenía cerca de 1,7 millones de pesos en la cuenta. Ese dinero era parte de mi sueldo mensual, y sin explicación no me aparece la plata”.

Otra usuaria, identificada con el nombre de Melissa Moreno, también aseguró que no le aparecen más de 500.000 pesos que transfirió en los últimos días. Además, indicó que no es la primera vez que le pasa una situación como esta con la plataforma digital.

“Yo tengo el mismo problema, $ 509.000 pesos que me descontaron ayer y aún no han llegado a la otra cuenta. ¡No dan ninguna solución!”, precisó la internauta en Twitter.

Ante este tipo de denuncias, la billetera digital aseguró que ya solucionaron las fallas que se presentaron esta semana y que siguen trabajando para mejorar su servicio, el cual tiene muy insatisfechos a los usuarios.

“Discúlpanos por esta situación, tu plata en Nequi no se va a perder, por favor escríbenos a https://nequi.com.co para revisar tu caso y encontrar junt@s una solución”, escribió la compañía a varios usuarios que publicaron sus reclamos.

Discúlpanos por esta situación, tu plata en Nequi no se va a perder, porfa escríbenos a https://t.co/e6MmvcB99Y para revisar tu caso y encontrar junt@s una solución. 💜 — Nequi (@Nequi) August 3, 2022

¡Hola! No nos hemos olvidado de ti. Te pedimos porfa un poco de paciencia mientras solucionamos tu caso. A tu correo y por mensaje interno estaremos enviando toda la info muy pronto. — Nequi (@Nequi) August 4, 2022

La plataforma, de acuerdo con algunos expertos, está creciendo a un ritmo acelerado y no cuenta actualmente con la infraestructura adecuada para atender a más de 13 millones de usuarios.

Cabe recordar que la semana pasada Nequi les advirtió a sus clientes sobre una aplicación que ofrece una serie de beneficios que no son reales, y aseguró que se trata de una estafa.

La aplicación, que aparece para descargar tanto en Play Store, como en iOS y App Gallery, se llama Nequi Plata Infinita APK 2022, y a través de esta podrían estar robando información financiera y datos personales de los usuarios que la descargan.

“¡Ten cuidado con lo que ves por ahí! Ojalá la plata fuera infinita. Cuéntale a tus amigos que solo descarguen Nequi desde las tiendas oficiales de Play Store, App Store o App Gallery”, dice el mensaje publicado por la plataforma en sus redes sociales.

En junio, de igual manera, la billetera digital de Bancolombia desmintió el supuesto cierre de cuentas por el “aumento de fraudes” que se estaban presentando en el país.

Mediante un comunicado de prensa, Nequi explicó que esa información era falsa y que en ningún momento emitieron esa alerta, por lo cual afirmó que podría tratarse de algún tipo de estafa.

“¡Hola! El mensaje que están recibiendo sobre el cierre de cuentas, les confirmamos que no fue enviado por el Equipo Nequi, ni por el Grupo Bancolombia. Recuerden que su plata está segura con nosotros. Por favor no compartas esta comunicación, que podría desinformar a otras personas. ¡Gracias por tu alerta!”, puntualizó en su cuenta oficial de Twitter.