Terror en bus articulado: pasajeros de TransMilenio presenciaron intento de asesinato con arma blanca

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, vuelve a estar en la mira luego de que este martes 22 de noviembre se reportara otro hecho de intolerancia que por poco termina en una lamentable tragedia.

Luego del terrible acto de abuso sexual en una estación a una adolescente, la inseguridad a la que cientos de personas se ven expuestas a diario, a esto se suma una denuncia realizada por un usuario en redes sociales sobre un posible intento de asesinato dentro del articulado.

La denuncia se hizo pública en Twitter, con un video de TikTok, donde se alcanza a ver dos sujetos que empiezan a sostener una discusión, ante la mirada de los pasajeros.

El altercado de ambos sujetos se acaloró a tal punto que, el joven que viste gorra de color negro y una chaqueta roja, desenfunaa un enorme cuchillo de su pantalón con el fin de agredir al individuo que vestía una chaqueta negra. Sin razonar, el individuo le apunta a su rostro para intentar apuñalearlo, pero la víctima y personas allí presentes evitan que el arma blanca lo lastime.

Ante el temor y la indignación, los pasajeros del bus empiezan a gritar mientras intentan controlar al agresor: “Llamen a la Policía”, “No, no, no, ya no más”, “¡Asesino!”, “Suéltelo” y “Oiga, lo va a matar”, logrando así evitar una tragedia mayor.

El hombre que portaba el arma blanca, al ver que no pudo hacerle daño con el cuchillo, le propina un golpe con la cabeza al sujeto, mientras le dice de manera intimidante: “Ábrase de acá, ábrase pir***, si no me lo tiro”. Después de eso, uno de los sujetos toma distancia para evitar empeorar la situación.

Hasta el momento, se desconocen los detalles que habrían originado la discusión; tampoco TransMilenio ni las autoridades se han pronunciado al respecto.

Este no sería el primer hecho que se presenta en los sistemas articulados. Un atroz asesinato conmocionó a Bogotá. Se trata del joven Juan Esteban Alzate Ceballos, de tan solo 15 años de edad, ocurrido el sábado 8 de octubre en horas de la noche en una estación luego de haber pisado sin intención alguna a otro usuario dentro del bus articulado.

Desde el primer momento en el que ocurrieron los hechos, las autoridades no perdieron ni un solo minuto para dar agilidad a las investigaciones. Analizando cada movimiento de las cámaras de seguridad aledañas a la estación de CDS Carrera 32, lugar donde ocurrió el crimen, para lograr establecer cuál fue el recorrido que hizo el agresor.

El presunto asesino, que acaba de ser presentado ante jueces de Control de Garantías, fue identificado como Gustavo Adolfo Agamez, un hombre que en medio de una discusión apuñaló al adolescente. La Fiscalía imputará el delito de homicidio agravado y solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario, por considerar que claramente es un peligro para la sociedad.

SEMANA pudo establecer que este hombre hizo parte del Batallón de Alta Montaña No. 5 General Urbano Castellanos Castillo y se retiró por el tiempo cumplido en el servicio.

Balance de delitos de alto impacto en Bogotá

De acuerdo con cifras reveladas por la Secretaría Distrital de Seguridad, al 30 de septiembre de este año, siete de los 12 delitos de alto impacto disminuyeron con respecto al mismo periodo de 2021. Se destaca la reducción de los homicidios en 12,59 %, pasando de 850 casos a 743. Esto significa que durante el presente año se han logrado salvar 107 vidas. Así mismo, en lo corrido del año 2022, Bogotá ha tenido 27 días sin homicidios, en el mismo período del año anterior fueron 14.

También se redujeron, entre enero y septiembre de este año, frente a 2021, el hurto a comercios en 30,31 %, el hurto a residencias 20,92 %, la extorsión en 13,36 % y el hurto de bicicletas en 14,09 %. Con respecto a este último delito –hurto de bicicletas– la Secretaría resaltó que, gracias al trabajo conjunto entre Administración Distrital, Policía y usuarios de esta modalidad de transporte, se logró revertir el indicador que durante la pandemia se había incrementado.

Igualmente, entre enero y septiembre del presente año los hurtos de automotores se redujeron 8,27 % y el de motos 4,05 %, al compararse con el mismo periodo de 2021.

Los delitos que han presentado incrementos son: hurto a personas (16,12 %), hurto de celulares (8,69 %), lesiones personales (2,11 %), delitos sexuales (21,71 %) y violencia intrafamiliar (24,39 %).