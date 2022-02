Tik Tak: El desvirole de la Centro Esperanza

¿Será que la Coalición de la Esperanza ya no tiene esperanza como coalición? María Isabel Rueda opina que si unos candidatos se juntan bajo unas reglas de juego, pero estas no se van a respetar, lo que queda no es unión sino unos candidatos sueltos. Por muy respetables que sean todos, pero que andan en guerra, como Rusia contra Ucrania.