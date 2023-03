Tik Tak: en el limbo no hay aerolíneas

A Viva se la acabó de “tirar” la indefinición estatal, pero también abusó inauditamente de sus pasajeros, a sabiendas de que les vendía pasajes por los que no los transportaría, sino que los dejaría tirados. Ahora el Gobierno no solo debe resolver cuanto antes la situación de Viva, sino que planea hasta llegar a intervenir todo el transporte aéreo, una peligrosa perspectiva. Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el segundo Tik Tak de hoy jueves 2 de marzo en SEMANA y suena por los lados de pasar de un extremo a otro; en el caso del transporte aéreo, ninguno de los dos el correcto.

A Viva Air no se le resolvió nada de parte de la Superintendencia de Transporte en los siete meses en que duró pidiendo auxilio ante su situación financiera bastante precaria y difícil, hasta que tomó la arbitraria decisión de seguir vendiendo pasajes y cobrando por las maletas, a sabiendas de que en la mañana siguiente, inaudito, dejaría a todos sus pasajeros tirados en los aeropuertos.

Letrero de Viva Air en el Aeropuerto El Dorado. - Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

Y que ese dinero, además, no lo devolverá porque no puede. O sea, tomó un dinero que no tenía ninguna intención de devolver, o porque no podía devolverlo, así quisiera, o porque no quería devolverlo, imperdonable actitud. Pero ese es uno de los extremos.

El otro, que tampoco es bueno, es el que se asoma. Que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien seguramente ha estado ocupado en borrar su protagonismo en las oscuras elecciones venezolanas, cercanía que confirmó la senadora Piedad Córdoba, ahora viene a anunciar que su intervención no solo se limitará al caso Viva Air, ni siquiera el caso Viva Air con Avianca y a sus intentos de integrarse, que han avanzado un poco subrepticiamente, sino que el Gobierno estaría hasta pensando en intervenir el mercado aéreo para proteger a los usuarios.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte. - Foto: juan carlos sierra-semana

Eso suena muy bonito, como todo lo populista, pero es una posibilidad bastante peligrosa porque, por esa vía, el Estado terminaría hasta imponiendo tarifas aéreas, hoy determinadas por factores como la ley de oferta y demanda y los precios de los combustibles, que es lo que permite que haya alternativas de aerolíneas de bajo y de alto costo para el usuario, que otorgan diligentemente según sus tarifas, servicios de calidad y seguridad a los pasajeros.

Avión de Viva Air. - Foto: guillermo torres-semana

Seamos sinceros, ninguna aerolínea está dispuesta a volar en Colombia si sus pasajes valen menos a los usuarios de lo que les cuesta el vuelo. Por lo pronto, señor ministro de Transporte, a resolver el problema de Viva, que desde luego merece una sanción por lo ocurrido, pero igualmente merece una solución hacia el futuro.

O permite que se integre con Avianca bajo unas condiciones que imponga la Superintendencia, o deja que la compren quienes han manifestado interés en ello. Lo único que no le conviene a la magia de volar es que la dejen en el limbo, porque en el limbo, señor ministro, no vuelan aerolíneas.