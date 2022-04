Tik Tak: lo que vale una gallina para un manifestante de hoy

Suena el primer Tik Tak de hoy 28 de abril en SEMANA y suena por los lados del día, o del diita, o de los días que le esperan al país entre hoy y el primero de mayo el próximo domingo, porque si la conmemoración de hoy de un año del Paro Nacional de abril 28 de 2021, convocado por estudiantes afros e indígenas, el del domingo Día del Trabajo es otro convocado por el Comité del Paro y las centrales obreras y, aunque insólito, no es improbable que se conecte una conmemoración con la otra.

En 425 puntos, 22.000 soldados estarán vigilando que no se tomen para vandalizar sitios neurálgicos como puertos y aeropuertos. Curioso que mientras el controvertido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como medida de precaución le haya pedido a la ciudadanía que no salga marchar y haya declarado la alerta máxima en Medellín por información de que la marcha será infiltrada, la alerta fue desmentida por el Gobierno nacional.

Sobre la situación en Bogotá no sabemos porqué la alcaldesa Claudia López se sumó de viaje en la ciudad de Nueva York hablando en la Asamblea de Hábitat de la inmigración venezolana. La ciudad, mientras tanto, está en manos de su secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, de cuya eficacia no es sino ver y sentir la inseguridad que campea en la ciudad. En Bogotá hay convocados 26 puntos de protesta.

¿Por qué digo que a un manifestante de estos no le importa una gallina? Porque en el balance del paro del año pasado, las empresas del agro Fenavi, que convoca a las empresas agrícolas, dice que el prolongado paro de al menos dos meses de hace un año y los bloqueos que se produjeron dejaron más de 14 millones de aves muertas por falta de alimento.

Huevos Kike, que es la compañía avícola más grande del país, asegura que tuvo que sacrificar 400.000 gallinas porque no les llegó alimento y cuando nos coge la conmemoración de hace un año, aún no se normaliza la producción avícola del país, si bien no se puede decir que por cosas como estas la galopante inflación actual dependa o tenga influencia por lo que ocurrió con los paros de hace un año, porque están de por medio las crisis de los puertos y la guerra en Ucrania que han complicado todo, pero tampoco puede decirse que los paros no hayan influido.

El director de la Policía, general José Luis Vargas, anuncia el despliegue de 4.700 unidades del Esmad y 15.000 policías, 4.000 de ellos en Bogotá. Otra ciudad que presenta grandes incógnitas por las protestas prolongadas de este fin de semana es Cali, 1.100 hombres del Ejército y 2.400 policías protegerán a los caleños.

¿Qué tanto le servirán a Gustavo Petro las movilizaciones de hoy? Pues depende de si hay motivos para pensar que Petro las alienta o que ellas lo respaldan. Una posibilidad es que perdería votos por todos los perjuicios que causarían a las ciudades si estas protestas se vandalizan; la otra posibilidad es que se conviertan en un motivo de miedo que haga más viable aún a Petro.

En todo caso, preguntado el candidato por los jóvenes en Caracol ayer sobre cómo va a cambiar el país acompañado de los mismos corruptos de siempre, respondió que él no va a instalar tribunales a lo Robespierre en Colombia para inaugurar en el país nuevos odios y que, de todas maneras, Colombia es una gigantesca fosa común.