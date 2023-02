Tik Tak: marchas del 14F, tratar a la gente como borregos

¿Pretenderá el Gobierno que si la reforma a la salud la presentan esta tarde ante el Congreso, la gente pase la noche leyéndosela, a ver si mañana sale a las calles a apoyarla con sustento? No. Lo del 14F, como lo llama grandilocuentemente la ministra Corcho, es un día de marcha de borregos, que no pretende que la gente piense cómo será en adelante la atención a su salud, sino que le crea al gobierno, a ciegas, que será perfecta. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:24 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy lunes 13 de febrero en SEMANA y suena por los lados de las manifestaciones callejeras citadas por el presidente Gustavo Petro en varias ciudades del país para mañana 14 de febrero, en lo que ya se conoce como el 14F.

No nos digamos mentiras: ni EPS, ni agremiaciones médicas o científicas, ni el propio Congreso conoce el articulado de la reforma de la salud que será presentado supuestamente hoy a las 4:00 p. m. ante el Congreso.

Es una mentira convocar a la gente a que salga a apoyar una reforma a la salud que no conoce, o ¿es que el Gobierno realmente piensa que los colombianos tendremos tiempo de sentarnos hoy a partir de las cuatro a estudiarnos un complejo articulado de la reforma a la salud para tener el criterio formado acerca de si esa reforma hay que apoyarla o exigirle al Gobierno que la modifique? No.

En cierta forma, eso que va a hacer el presidente Petro es un intento de tratar a los colombianos como borregos, que salgan a apoyar, no una reforma en la salud que no conocen, sino una reforma a la salud cuyas consecuencias desconocen, solo porque es la reforma Petro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Carolina Corcho, ministra de Salud, convocaron el 14 de febrero a una marcha para defender la reforma de la salud. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA / GUILLERMO T

Es invitar a la gente a que no piense, a que solo se vuelque a las calles emocionalmente a entregarle su voto a ciegas al presidente de la República. No importa que no entienda nadie qué pasará con el cubrimiento de su salud, porque eso se trata de una auténtica manipulación política.

La prueba reina, que de paso es una falta absoluta de respeto del Gobierno con el Congreso, es que el presidente haga su convocatoria en estos términos. Si la gente se va a quedar cruzada de brazos en el Congreso esperando que unos señores de corbata aprueben los cambios que este Gobierno ha prometido, pues simplemente no habrá cambios en el país. Un irrespeto, por un lado, o un temor grande, por el otro, de que el gobierno pueda no contar en el Congreso con los votos necesarios para sus polémicas reformas.

La senadora Piedad Córdoba le dio su apoyo a la movilización del próximo 14 de febrero para defender la reforma a la salud. - Foto: Twitter: @piedadcordoba

¡Ah! Y además Petro regresará al balcón, con eso completa la presión que pretende que la opinión pública le haga al Congreso, como hizo desde el balcón de la Alcaldía para defenderse de las sanciones por su desastroso proceso de cambio de modelo de la salud.

Mañana será desde el balcón de la Casa de Nariño, así será en adelante el Gobierno de Petro, cada día que pasa más radicalizado y más populista, mientras se les envía a los colombianos un mensaje: “No piensen, solo crean en que si yo lo digo, es porque así será y punto”.