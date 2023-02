Tik tak: Presidente, regulador de tarifas

Desde hoy esa será, durante tres meses, otra función presidencial: determinar cuánto valen las tarifas de agua y de luz, que ya no dependerán de criterios técnicos, sino políticos. O mejor dicho, para que se desate el populismo tarifario. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:54 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy viernes 17 de febrero en SEMANA y suena por los lados del inicio del desempeño del presidente Petro de las funciones de las comisiones de Regulación de Agua Potable (CRA) y de la de Regulación de Energía y Gas (Creg), porque deja muchas dudas de cómo vaya a salir eso. Pasaríamos del planeta de las decisiones técnicas al planeta de las decisiones políticas.

No nos engañemos: A nadie le gusta el recibo del servicio público. Precisamente, peleamos con lo que nos cobran por abrir la llave del agua o prender un bombillo, pero determinar cuánto cuesta la generación, transmisión, distribución y comercialización —que es la cadena que componen los determinantes de la tarifa— no puede depender de tener contento al pueblo para mantenerse en el poder o perpetuarse en el mismo.

El presidente Petro asume funciones para la regulación de tarifas en la CRA y la Creg. - Foto: : Juan Carlos Sierra

Para el presidente, las altas tarifas se deben a que solo tenemos seis generadores de electricidad, por lo que se asemeja a un oligopolio en el que no hay libre competencia. Por eso —dice él—, se manipulan los precios de los servicios e insiste en que esa sana competencia se puede hacer a partir del sol y del viento.

Insiste el primer mandatario en contra de muchas opiniones: que él no está afectando la institucionalidad del sector de los servicios públicos por el hecho de tomarse las funciones de sus reguladores. Pero en realidad sí las afecta, porque como estamos viendo, por la esencia no técnica y sí política de las decisiones que se tomarán, pues el asunto no es el mismo.

Las nuevas competencias del presidente serán por un periodo de tres meses. - Foto: Presidencia

Y también afecta la necesaria certidumbre que debe haber frente al cambio de las reglas de juego. También crea incertidumbre, o más si se quiere, en la misma prestación del servicio, porque cultivar la cultura de la gratuidad de los servicios públicos puede conducir a una desestimulación de la inversión en el sector.

Por fortuna, esta toma de las funciones de los organismos regulatorios por parte del presidente Petro solo será por un periodo fijo de tres meses. Sin embargo, es tiempo suficiente para que el mandatario ejercite su hobby favorito: el populismo, que ese es el peligro más grande de que ahora el regulador de las tarifas de servicios públicos sea el presidente Gustavo Petro, el mismo del balcón.