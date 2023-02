Tik Tak: ahora, a negociar con narcos

El Gobierno dice que es sometimiento, pero en realidad es una negociación, así del presidente para abajo digan que no. Porque a los narcos se les rebajarán sus penas hasta 6 u 8 años si cumplen el requisito de ser buen narco. Super narcos. La invitación al sometimiento no deja de ser un experimento interesante. Lo malo es que, históricamente, negociar con narcos sale mal. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:01 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy jueves, 16 de febrero, en SEMANA. Y suena por los lados del proyecto de ley de sometimiento que ya anuncia el Gobierno que presentará al Congreso, que no deja de ser un interesante experimento sin que esté exento de grandísimos riesgos.

El principal de ellos es que las 20 bandas armadas con las que se va a negociar terminen mamándole gallo a la invitación de someterse a la ley. Lo primero que le pedimos al Gobierno es que hable con claridad y que no diga mentiras aquí: sí, vamos a negociar con el narcotráfico, así el presidente y su ministro digan que no.

Sí, vamos a negociar con el narcotráfico porque a cambio de que me manifiesten su decisión colectiva de desmantelar su estructura armada de suspender sus actividades, de entregar las armas, de entregar secuestrados y menores, de entregar bienes, de entregar información sobre redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios, pagarán solamente entre seis y ocho años de cárcel, no importa cuán graves hayan sido sus delitos y podrán quedarse, ya no con el 5 %, sino con el 6% de sus fortunas mal habidas: les subieron la tarifa.

El presidente Gustavo Petro busca con la ley de sometimiento negociar con narcotraficantes. - Foto: Foto suministrada por Presidencia de la República

Pues eso es producto de una negociación, ya reconociendo la verdad, y es que vamos a negociar con narcos, debemos resaltar que la propuesta de esta ley es loable, pues es desmantelar estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, satisfacer los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, y procurar la reintegración de los integrantes de estas bandas, mediante un enfoque restaurativo.

Portavoz Gobierno Nacional, Alfonso Prada, anuncia que la ley de sometimiento se radicará en el Congreso. - Foto: Semana

Si esto lograra hacerse, pues habría que felicitar y agradecerle al Gobierno por su iniciativa, pero la negociación con los narcos pocas veces ha salido bien. Empezando por las condiciones que se imponen a quienes se puedan acoger a esta rebaja de penas. Solo es para los peores de los peores narcos, no para los narquitos, los más malos, los más exitosos, porque a los grupos que se sometan se les exige que sean una organización lo suficientemente plural de personas.

Es decir, entre más integrantes tenga la banda, más posibilidades tienen de caber en esta ley de sometimiento. Que se dediquen a delinquir, permanente y continuamente cometiendo delitos, incluidos los tipificados en la convención de Palermo, que básicamente se refiere a la delincuencia organizada transnacional, o sea que cometan delitos con repercusiones internacionales.

Iván Mordisco e Iván Márquez son líderes de las dos facciones de las disidencias. La posibilidad de negociar con estas estructuras se definirá en la discusión de la ley de sometimiento a la justicia. Algunos dicen que no debe haber segundas oportunidades; otros, que debe haber un nuevo diálogo. - Foto: guillermo torres-semana

Aquí no sirve que delincan poquito, que delincan de vez en cuando, no. Tienen que hacerlo permanente y continuamente. Y que tengan o hayan sometido violentamente a la población civil de los territorios rurales y urbanos, es decir, si ellos se dedican a narcotraficar, por ejemplo, pero no someten a la población, no la tortura, no la amenazan, no la amedrentan, tampoco sirve. Tienen que haber sometido violentamente a la población civil.

Ya me dirán entonces, como respuesta, que negociar con ángeles no sirve, hay es que negociar con demonios. Por eso indico que en el fondo esta filosofía tiene algo de perversidad. Entre más malos y más poderosos sean, mejor califican, no nos sirven narquitos, sino súper narcos. Ya veremos si la justicia ordinaria, con todas sus limitaciones, necesidades y precariedades, logra la meta de sacar a estos demonios de sus redes del crimen.