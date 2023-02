Presidente Petro se pronunció tras las marchas contra las reformas de su Gobierno; prometió llegar a consensos

Un día después de brindar un discurso en el balcón de la Casa de Nariño para dar a conocer las reformas que serán debatidas en el Congreso, el presidente Gustavo Petro vio cómo 15.000 ciudadanos en Bogotá se manifestaron contra las iniciativas de su Gobierno, aunque las movilizaciones se llevaron a cabo en distintas ciudades del territorio nacional.

Una vez finalizada la jornada, ya en la noche de este 15 de febrero, el mandatario de Colombia afirmó que estuvo monitoreando las marchas y que garantizará en diálogo para llegar a consensos acerca de las reformas sociales que propone, pese a la suspicacia que están generando aun cuando todavía no son discutidas en el Congreso.

“Desde el PMU Nacional estuvimos monitoreando el correcto desarrollo de las movilizaciones del día de hoy. Las garantías de diálogo y consenso siempre serán los pilares de nuestro gobierno”, expuso el presidente Gustavo Petro.

Desde el PMU Nacional estuvimos monitoreando el correcto desarrollo de las movilizaciones del día de hoy. Las garantías de diálogo y consenso siempre serán los pilares nuestro gobierno. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 16, 2023

Pero el mandatario, durante el día, también reprochó algunas acciones violentas en las manifestaciones, una de ellas los insultos que lanzaron algunos ciudadanos contra los docentes del Cauca que desde hace ocho días se ubicaron frente al Capitolio Nacional para exigir mejoras en el derecho a la salud. “Asesinos”, les dijeron.

Marchas de la oposición en contra del Gobierno en la plaza de Bolívar - Foto: Nicolas Linares

A propósito del hecho, el presidente comentó: “La xenofobia se volvió el discurso oficial de la extrema derecha”.

El mandatario además comentó un video publicado por Juan Carlos Upegui, precandidato a la alcaldía de Medellín y primo de la esposa del alcalde Daniel Quintero, en el que se ve a los manifestantes golpeando la paloma de la paz. Aunque el aspirante afirmó que se trataba de la obra del artista Fernando Botero, Paloma Valencia afirmó que se trató de una imitación en icopor.

En todo caso, el presidente Petro expresó: “¿Qué tendrán contra la Paz?”.

¿Qué tendrán contra la Paz? https://t.co/QXB0QiVJXm — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2023

Insultos contra indígenas en Bogotá

Fue en el Centro de la capital donde algunos de los manifestantes insultaron a docentes indígenas del Cauca que desde hace una semana se ubican frente al Capitolio Nacional.

Desde el Pacífico colombiano, miembros del sindicato de maestros Asoinca llegaron a la capital para exigir al Gobierno del presidente Petro garantías en salud, dado que la EPS a la que están afiliados no les ha brindado el mejor servicio, según ellos.

En las marchas del 15 de febrero, manifestantes insultaron a indígenas en la Plaza de Bolívar - Foto: Twitter: @Cloquis

“Actualmente, la salud de nosotros, los docentes en el Cauca, los maneja Cosmitet, una EPS que ha dejado morir a más de 120 compañeros, pero es la que lleva más de 10 años ganándose las licitaciones, por eso queremos que se cambie esa entidad”, explicó Ricardo Montaña, uno de los manifestantes a SEMANA.

En ese contexto, los manifestantes de este miércoles en la Plaza de Bolívar, insultaron a los docentes del Cauca. “Fuera, guerrilleros, fuera, guerrilleros”, fue una de las arengas de los ciudadanos hacia los indígenas que se ubican frente al edificio del Congreso, aunque unos videos dejan en evidencia que también les gritan: “Asesinos”.

Las arengas de la derecha, son insultos a las minorías, a los indígenas y los profesores. Les gritan guerrilleros y les dicen que se vayan. pic.twitter.com/RODB0jvTBj — Claudia Calao (@Cloquis) February 15, 2023

El Esmad tuvo que intervenir en Medellín

Así avanzó la marcha contra el Gobierno Petro en Medellín. - Foto: SEMANA

El alcalde Daniel Quintero, que el pasado martes participó en las marchas a favor de las reformas que propone el presidente Petro, este miércoles compartió videos que evidencian actos violencia durante la jornada de protesta en Medellín.

En la grabación se ve a algunos manifestantes de camisetas blancas pegándoles patadas a otros ciudadanos, mientras que otros más intentan separarlos. Por tal actuar fue que dio la orden al Esmad de tomar medidas en el asunto.

“Ante la violencia ejercida por uribistas contra ciudadanos y funcionarios de la alcaldía y la gobernación, he pedido al Esmad desalojarlos de la plazoleta de la Alpujarra”, publicó el mandatario de la capital antioqueña.

Ante la violencia ejercida por uribistas contra ciudadanos y funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación, he pedido al Esmad desalojarlos de la palzoleta de la Alpujarra. pic.twitter.com/DGfi4HtR4c — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 15, 2023

Su trino, sin embargó, generó reacciones en Paloma Valencia, una de las impulsoras de las marchas. “En serio su irresponsabilidad y su sectarismo no tiene límites. No promueva la violencia, deje de buscar provocarla enviando gente a ver si alteran marchas pacíficas; no busque la zozobra, no estigmatice”, le respondió.