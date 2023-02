Juan Daniel Oviedo cuenta cómo lo descalifican por aspirar a la Alcaldía de Bogotá: “Dicen que quién va a votar por esa loca”

Juan Daniel Oviedo, aspirante a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales que se desarrollarán el 29 de octubre, se refirió a las críticas que desde ya está recibiendo en Twitter debido a su inclinación sexual. Según él, ese ha sido uno de los principales argumentos –si cabe el término– de algunos usuarios de esa red social para invitar a la ciudadanía a no votar por él.

El economista y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), brindó una entrevista en el programa televisivo La tele letal en el que se refirió a la homofobia que impera en el país y los ataques recibidos desde que confirmó su aspiración de suceder a Claudia López en el mandato de la capital.

“La homofobia no tiene color. Colombia es un país homofóbico, yo lo veo como ciudadano en una red social como Twitter, donde se marca muchísimo, y en todas partes sale el tema de que yo soy una loca, que quién va a votar por esa loca”, afirmó Juan Daniel Oviedo.

Juan Daniel Oviedo pudo haber continuado como director del Dane, por petición del presidente Gustavo Petro, pero no la aceptó. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sobre su condición sexual, Juan Daniel Oviedo ya se había referido en conversación con Vicky en SEMANA tiempo atrás.

Pese a que tiene actualmente una relación muy cercana, el funcionario aseguró que a su mamá, Miriam Arango, la noticia sobre su salida del armario no le agradó mucho debido a que es una mujer bastante conservadora. Así mismo, indicó que no le gusta ningún novio que le ha presentado.

“Ella se puso muy triste y me dijo que ella siempre lo supo. Ella siempre me ha apoyado. Lo que digo con respecto a que no me ha perdonado que sea gay es porque ella siempre ha soñado con tener un nieto mío. Eso para ella es muy difícil, yo represento el amor que tuvo por mi papá”, precisó.

Luego, añadió: “Ese tema también tiene que ver con las personas con las que yo me relaciono, por eso creo que es una situación difícil para ella. Ella quiere que yo sea novio de un ministro. Mi relación actual no se acomoda mucho a lo que a ella le gustaría”.

Oviedo y su búsqueda de la Alcaldía de Bogotá

Según Juan Daniel Oviedo, el proceso de su candidatura como candidato independiente, es decir, por recolección de firmas ciudadanas, comenzó cuando se negó a la solicitud del presidente Gustavo Petro a que continuara como director del Dane, tras la salida de Iván Duque de la Presidencia de Colombia. Quizá la papa caliente con la que más tenga que lidiar serán las obras del Metro de Bogotá.

La intención de la alcaldesa Claudia López es dejar contratada la segunda línea del Metro de Bogotá durante su administración, pero aún no hay acuerdo en torno cómo será la primera línea, si elevada, como está contratada, o subterránea, como la quiere el presidente Petro. - Foto: Empresa Metro de Bogotá

“Empezó desde el 18 de julio de 2022, cuando tomé la decisión de no aceptar la invitación del presidente Gustavo Petro para hacer parte de su Gobierno, dándole continuidad a mi cargo para la Dirección del Dane, pero ya, oficialmente, la recolección de la primera firma sucederá el día de mañana martes 7 de febrero, a las 7:00 a. m. en el Parque Nacional”, expuso.

Una semana atrás, la primera en dar la firma para que Oviedo pueda aspirar a la Alcaldía fue su mamá, Miriam Arango. “La primera firma y la más importante es de esa persona que inspira y genera gran confianza, que es mi mamá. Tiene una historia de dificultades que nos ha permitido estar compartiendo este proyecto de ciudad que queremos ofrecerle a la ciudadanía”, dijo el aspirante desde el Parque Nacional.

Imagen de archivo. El 29 de octubre los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y ediles. - Foto: LILIANA RINCÓN

Según él, lo que más le ilusiona de llegar a ser alcalde de Bogotá son los deseos de algunos ciudadanos de verlo arribar al Palacio Liévano, en el centro de la capital.

“Eso es lo que más me motiva a participar en este proceso democrático por la Alcaldía de Bogotá. La gente está viendo que hay una conciencia de poder servir y ser útil a toda la ciudadanía. Sobre todo, resolver los problemas que tiene la ciudad a partir de una conversación honesta y sincera como la de hoy”, expuso.