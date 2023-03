Tik Tak: ¿Se salva el sistema mixto en salud y las EPS?

Por lo menos eso dijeron los partidos conservador, liberal y la U, que acordaron cambios de fondo con el propio Presidente, sobre el proyecto de reforma original del gobierno. No queda claro si la ministra Corcho, que ayer amenazó con retirar el proyecto del Congreso si no le dan gusto, podrá continuar ladinamente con sus planes de marchitar las EPS, que en adelante bautizarán con el coqueto nombre de “gestoras de salud y de vida”.

A las 6:18 minutos de la mañana suena el primer Tik Tak de hoy 14 de marzo en SEMANA, y suena por los lados de una duda: cuando la ministra Carolina Corcho decía ayer ante la Andi que retiraría el proyecto de ley de la salud si durante su discusión se llegaron a tocar la línea rojas del Gobierno. ¿Sabía que el presidente se estaba reuniendo con dos de los tres partidos que respaldan un proyecto de contrarreforma y que hubo humo blanco?, porque se salva el sistema mixto de salud y no se estatiza la salud en Colombia.

Pues no es claro si la ministra sabía o no. Ella respalda la creación de un nuevo seguro social en Colombia, y respalda que los recursos de la salud los gestionen la secretarías de Salud de municipios y departamentos a través del Adres, lo que significa: alcaldes y gobernadores con la plática de la salud. Y, respaldaba el marchitamiento de las EPS, que tampoco está claro si con el proyecto de los partidos Conservador Liberal y la U se logre evitar.

Porque ahora las EPS tendrán un cambio semi-cosmético en el sentido de que ya no se llamarán EPS, sino “gestores de salud y de vida”, y solo recibirán un 5% de todos los recursos para cumplir con su función como articuladoras del riesgo de salud.

Ministra de Salud, Carolina Corcho. - Foto: Ministerio de Salud

El Gobierno acepta que existan las EPS, aparentemente por lo que se habló con el presidente Petro, pero este a su vez salva la propuesta del proyecto gubernamental de los Caps en los que se van a transformar los hospitales de nivel 1. Y también salva el Gobierno al Adres, al que van a fortalecer gradualmente para que sea capaz de manejar toda esa plata y sea el pagador y el auditor de los recursos de la salud.

¿Se salvarán las EPS con la modificación a la reforma? - Foto: NICOLAS LINARES

Hoy, el Adres está manejado por un señor que dice que dijo hace unos días: “En Colombia resucitar al Seguro Social gústele al que le guste”, ¿qué opinará hoy frente al humo blanco del presidente con los partidos?

Otra cosa que dijo la ministra Corcho ayer ante la Andi es que si llegaron al Congreso tantas contra propuestas es porque no existe la creencia de que la salud tiene que ser reformada. Pero resulta que nadie ha dicho eso, lo que no queremos es que arrase con lo que ya tenemos, sino que se mejore lo que hay por mejorar. Pero que eso sí advirtió la ministra, no se trata de hacer los cambios para que no cambie nada.

Hay que ver qué significa para la ministra Corcho que no cambia nada, porque cabe en esa medida que ya no habrá estatificación de la salud en Colombia, y que en apariencia se salva el régimen mixto. Y así como abrimos el Tik Tak con dudas, lo cerramos con dudas:

César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia y coautor de la reforma discutida ayer no estuvo ayer en la reunión con Petro. Bogotá Noviembre 26 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio de este humo blanco con el Gobierno, el expresidente Gaviria -como coautor del proyecto discutido por la U y los conservadores con el presidente-, no asistió a la reunión de palacio por motivos de agenda. ¿Será que avala lo acordado con el presidente?, y dos ¿cómo jugará ahora Cambio Radical, que se declaró partido de oposición, y cuyo jefe político, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, también presentó su propio proyecto ante el Congreso? Y claro, la duda fundamental: ¿retirará el Gobierno del Congreso su reforma de la salud como amenazó la Corcho o lo fusionarán con el de los partidos?

Escuche aquí el segundo Tik Tak del martes 14 de marzo:

Tik tak: Aida Merlano, super-star

No le falta razón al fiscal cuando califica de espectáculo bochornoso su regreso al país. Su comité de bienvenida fue la propia Dijin, que hasta le prestó su sede para que diera una rueda de prensa, como una superestrella de rock. Seriedad, por favor. No solo se trata de una prófuga ya condenada, sino que la esperan nuevos procesos como el de corrupción del electorado. Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:30 minutos de la mañana, suena el segundo Tik Tak de hoy martes 14 de marzo en SEMANA y suena por los lados de que al fiscal Francisco Barbosa no le falta razón al calificar de espectáculo grotesco el que protagonizó la exsenadora Aida Merlano en su llegada al país.

Al fin y al cabo, ella es una prófuga de la justicia, no olvidemos su cinematográfica volada por la ventana de una dentistería rodando por un lazo. Y el comité de bienvenida, o de aplausos lo integraban nada menos que la Dijin de la Policía, alrededor de la cual e incluso en su propia sede, la prófuga da una rueda de prensa llena de amenazas.

Aida Merlano llegada su deportación de Venezuela - Foto: Esteban Vega La Rotta

Doña Aida Merlano, recordemos, le debe la justicia de este país dos explicaciones; cómo funcionaba su fábrica de compraventa de votos y quién le ayudó con sus planes de fuga. Esa explicación no la dio en la rueda de prensa que le organizó la Dijin como si se tratara de una estrella de rock.

Aida Merlano llegada su deportación de Venezuela - Foto: Esteban Vega La Rotta

Y casi se salva de que la mandaron al Buen Pastor, porque su abogado alegaba que ella tiene graves problemas de seguridad y que merecía ir a un sitio más seguro. Merlano asegura que luego de su fuga el plan era matarla, pero no ha entregado pruebas al respecto.

Esperamos ver si el espectáculo de Aida super-star termina algún día conduciendo a la verdad, porque los delitos que ella cometió y por los que está condenada, tienen que ver con lo peor de la democracia que es la corrupción del votante.