Tildan a Petro de “populista” por proponer un tren elevado que una a Buenaventura con Barranquilla

En su cierre de campaña en Barranquilla, el precandidato presidencial Gustavo Petro propuso la construcción de un tren elevado de pasajeros que conecte el país desde el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, hasta Barranquilla; es decir, que atraviese prácticamente todo el territorio nacional desde el Pacífico hasta el Atlántico. El aspirante del Pacto Histórico señaló que sería “moderno, elevado y eléctrico”.

La idea, por más atractiva que suene, fue criticada por distintos candidatos que la consideran inviable y por lo tanto populista.

Uno de los que cuestionó la viabilidad de ese proyecto fue el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, hoy en la Coalición Equipo por Colombia. “Petro vuelve a burlarse de los colombianos con sus mentiras”, dijo Peñalosa.

Sobre la propuesta de Petro, Peñalosa sostuvo que para empezar no hay ningún estudio y por lo tanto no habría posibilidades económicas de lograrlo. “Equivaldría a hacer 57 veces el metro de Bogotá, pero mucho más difícil porque hay que atravesar las tres cordilleras: la oriental, central y occidental, pasar selvas, cañones y demás”, afirmó Peñalosa.

El exalcalde cuestionó la gestión de Petro en la alcaldía de Bogotá. “La realidad es que él no hizo ni siquiera los tranvías que había prometido. Nosotros estuvimos los mismos 4 años en la alcaldía, contratamos tres troncales de TransMilenio y dejamos contratado el Metro”, señaló Peñalosa. Pidió a los votantes decidir qué modelo y gestión prefieren.

Alejandro Gaviria se unió a las críticas y evidenció que sería una propuesta inviable. “Gustavo, no más carreta. Debemos conectar Buenaventura con la costa Caribe, eso no está en duda. Sin embargo no es justo que aproveches esta necesidad para lanzar propuestas populistas de manera irresponsable”, dijo Gaviria.

Una de las razones por las que Gaviria dice que ese proyecto no sería posible es porque un tren elevado de una extensión de 1.170 kilómetros podría tener un costo de 550.000 millones por kilómetro, haciendo cuentas optimistas. “El costo total sería de 650 billones de pesos como mínimo, sin considerar riesgos y sobrecostos de construcción”, dice Gaviria.

El candidato de la Coalición Centro Esperanza señala que ese proyecto no es viable desde el ámbito fiscal. “El programa de vías 4G cuesta aproximadamente 50 billones y el presupuesto anual del sector transporte es de 11 billones. Financiar esta obra implicaría renunciar a las vías 5G y a cualquier otra obra por los próximos 60 años”, agregó Gaviria.

El exrector de la Universidad de los Andes señaló que hacer este proyecto tampoco es viable por el impacto ambiental y social que tendría, ya que afectaría a los cuerpos de agua, parques y reservas naturales, además de las comunidades indígenas o afro. “Ningún inversionista privado consideraría el proyecto viable”, considera Gaviria.

El académico propuso más bien que el Pacífico se pueda conectar a través del sistema férreo central que estaba estipulado en el Plan Maestro Ferroviario, la estrategia del Gobierno para reactivar la operación ferroviaria del país.

Gaviria dice que este proyecto podría conectar a Medellín con Puerto Berrío hasta la costa Caribe. Aunque reconoce que es una obra ambiciosa, considera que es factible. “Construye sobre lo construido, y su costo podría ser financiado con inversión privada”, aseguró Gaviria.

El exrector de los Andes le pidió a Petro ser responsable con las propuestas que se presentan en medio de la contienda electoral. “Gustavo, el país necesita un cambio responsable con propuestas serias, no más demagogia y promesas que no se pueden cumplir. Respetemos la inteligencia de los colombianos”, pidió Gaviria.