“Toda mi solidaridad con las mujeres periodistas”: vicepresidenta ante comentarios ofensivos de la esposa de Petro

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez terció en la polémica que se generó en el país por cuenta de unas declaraciones de Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, en contra de las periodistas mujeres de Colombia.

La polémica declaración se conoció dentro del capítulo que se ha denominado de los ‘petrovideos’, que fue revelado en su totalidad por SEMANA, aunque ese fragmento de Alcocer fue dado a conocer por el portal Los Irreverentes, en sus redes sociales.

Marta Lucía Ramírez expresó su solidaridad con las periodistas del país y lamentó que la campaña política haya llegado a este nivel de ataques personales y estrategias para afectar a los demás actores políticos.

“Es lamentable que en esta campaña haya tanta agresividad y tanta calumnia. Pero además el descalificar a las mujeres, a ustedes, las periodistas y debo expresar mi solidaridad”, dijo Ramírez.

Ramírez, sin mencionar a Alcocer, aseguró que ese tipo de declaraciones solo generan odio en el país y fomenta el irrespeto entre los ciudadanos. “Ese no puede seguir siendo el relato en Colombia, este país respeta a las mujeres y todos debemos seguir en la misma línea”.

La vicepresidenta no ha sido la única en rechazar esas palabras de Alcocer, decenas de periodistas han mostrado su malestar y pidieron respeto a la esposa de Gustavo Petro, quien “pidió disculpas”, pero sus palabras generaron un mayor malestar porque afirma que la “sacaron de contexto”.

El portal Los Irreverentes reveló el video en el que Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro, hace comentarios denigrantes en contra de las mujeres periodistas de Colombia.

En el video sugirió que las que ejercen la profesión solo buscan casarse con “los dueños”.

“A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños, pa’ eso entran ahí, ¿pa’ qué crees?”, dice Alcocer.

Frente a las polémicas declaraciones, varias de las más importantes periodistas colombianas reaccionaron en rechazo.

Claudia Gurisatti, directora de NTN24 y con más de 30 años de trayectoria periodística, aseguró que Petro y su esposa agreden a las mujeres que se dedican a la profesión.

La esposa de Petro agrede a las mujeres trabajadoras y al periodismo. Las mujeres periodistas luchamos por la misión de informar. Ponemos en riesgo nuestra vida e integridad. Nos montan rumores misóginos. Y luego la Alcocer y su marido dicen que son feministas. Cínicos! https://t.co/sYfKzyVDAt — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) June 15, 2022

Vicky Dávila, directora de SEMANA, trinó al respecto: “Lo que hizo Verónica Alcocer al denigrar de mujeres periodistas es típico de quienes creen que las mujeres no piensan, no merecen nada y no pueden lograr algo profesionalmente por sus méritos, trabajo y talento, sino que sus triunfos se apoyan en la cama”.

Lo que hizo Verónica Alcocer al denigrar de mujeres periodistas es típico de quienes creen que las mujeres no piensan, no merecen nada y no pueden lograr algo profesionalmente por sus méritos, trabajo y talento, si no, que sus triunfos se apoyan en la cama https://t.co/oYFE0ebnwA — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 15, 2022

Por otro lado, Jessica de la Peña, presentadora de Noticias RCN, aseguró que sus triunfos fueron obtenidos con trabajo y sacrificio. “Señora Verónica Alcocer, llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y JAMÁS he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales. ¡RESPETE!”, publicó en Twitter.

Darcy Quinn, de La FM, también comentó en sus redes sociales al respecto: “Absolutamente irrespetuoso este comentario de Verónica Alcocer con las periodistas. ¿Eso es lo que piensan de la prensa? ¿Eso es lo que piensan de las mujeres?”.

Absolutamente irrespetuoso este comentario de @Veronicalcocerg con las periodistas. Eso es lo que piensan de la prensa ? Eso es lo que piensan de las mujeres ? https://t.co/DWGEkkORvf — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 15, 2022

Catalina Suárez, periodista de W Radio, opinó sobre lo dicho por la esposa de Gustavo Petro: “Y entonces la que aspira a ser la primera dama y posa de defensora de las mujeres cree que las periodistas avanzamos es por estar en la cama de algún poderoso. Y claro, sale a decir ahora que ese no es su pensar, disculpe Verónica Alcocer, pero esa es usted opinando”.

Yalena Jácome también discrepó con la esposa de Gustavo Petro, resaltando su “trabajo y esfuerzo”: “Ombe qué piedra y qué triste que una mujer que quiere llegar a ser primera dama hable así de otras mujeres, de periodistas que en muchos casos, como el mío, venimos de pueblo y a punta de trabajo y esfuerzo logramos tener la oportunidad de estar en un medio local y nacional”, tuiteó.

Erika Fontalvo llamó “reprochable” el comentario de Alcocer: “Siguen cruzando líneas rojas sin pudor. Verónica, no aclare que oscurece. Es reprochable que se exprese así de las mujeres periodistas: somos madres de familia, víctimas de violencias en el ejercicio de nuestra profesión, muchas veces discriminadas. ¿Este es el cambio que encarna?”.