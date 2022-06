“Todos los presuntos implicados en el homicidio del fiscal Pecci fueron capturados”: presidente Duque

El presidente de la República, Iván Duque, reveló que luego de una operación que realizaron las autoridades se logró la captura de todos los presuntos implicados en el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci. El jefe de Estado fue más allá y aseguró que también fue capturado el autor material del crimen.

El mandatario colombiano desde Estados Unidos dio a conocer que la acción en contra de los presuntos responsables del homicidio de Pecci se dio por medio de un trabajo que contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General y las autoridades del Paraguay.

“Hemos capturado a todos los presuntos involucrados, incluyendo al autor material del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, esta es una operación de inteligencia de trabajo meticuloso que nos ha permitido llegar a esta estructura criminal”, sostuvo Duque.

“Estos criminales serán puestos a disposición de un juez de control de garantías, la evidencia con la que se cuenta es importante, es robusta, se ha hecho una labor de pesquisa de investigación al detalles”, anotó el mandatario.

El jefe de Estado no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a las autoridades que participaron de esa operación: “Quiero felicitar el trabajo compartido entre la Fiscalía de Colombia y por supuesto nuestra Policía Nacional, todos los detalles se relevarán una vez que concluyan las audiencias de legalización de captura y pádel la revisión por el juez de control de garantías”.

“Una vez más nuestras autoridades actúan y actúan con velocidad para mostrarle al mundo que nadie está por encima de la ley, expresamos también nuestra solidaridad del Marcelo Pecci y con todo el pueblo paraguayo”.

La pareja disfrutaba, feliz, la luna de miel en Cartagena, donde, además, se enteraron de que iban a ser papás. Claudia Aguilera, en entrevista con SEMANA, dijo que no conocía amenazas contra Pecci. - Foto: redes sociales

De la misma manera, el presidente Duque aseguró que con las capturas que realizaron las autoridades se podrá tener certeza del esclarecimiento del homicidio del fiscal antimafia Pecci.

Testimonios estremecedores

Cabe recordar, que la esposa del fiscal Marcelo Pecci se convirtió en una de las testigos clave para la investigación por el asesinato de su marido, en las playas de Barú. Su relato fue determinante en la investigación que este viernes desembocó en la captura de los supuestos asesinos del alto funcionario judicial.

La periodista no ha hablado desde que salió de Cartagena. Su regreso a Paraguay fue muy emotivo y triste y en ese lugar decidió no pronunciarse más sobre el tema, además de cerrar sus redes sociales.

“Estos últimos días han sido difíciles de superar, por lo que ruego respeto a mi privacidad para poder sobrellevar el duelo y también solicito respeto para mis familiares, sin dejar de agradecer a mis compañeros y colegas la empatía que me manifestaron. Reitero que no daré declaraciones a la prensa. No obstante, seguiré colaborando con las autoridades nacionales e internacionales en todo el proceso de investigación, con quienes también me siento agradecida”, publicó en un conmovedor comunicado cuando regresó a su país.

Trascendió, en su momento que la periodista abordó, escoltada, el avión presidencial de Paraguay, que la transportó junto con su hermana y los dos fiscales de ese país que siguen la investigación por la muerte de su esposo, el fiscal Marcelo Pecci. La mujer quería volver con los restos de su marido, pero los trámites que se deben hacer para repatriar el cuerpo necesitan de otros tiempos así que ella prefirió regresar antes para organizar la despedida de Pecci en su país.

Finalmente, la embajadora de Paraguay en Colombia reveló algunos detalles de ese proceso. “Ella desde un principio quiso acompañar los restos de su esposo”, admitió la diplomática. Debido a los procedimientos, ahora “va a ir a recibirlo a Paraguay”, agregó. El proceso con los restos mortales de Pecci tardó 24 horas.