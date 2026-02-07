Nación

Tragedia en Mallama, Nariño: avalancha dejó siete muertos; equipos buscan sobrevivientes

A esta hora la Defensa Civil y los Bomberos se encuentran realizando trabajos de rescate.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 4:49 p. m.
Una avalancha se registró en el municipio de Mallama, Nariño.
Una avalancha se registró en el municipio de Mallama, Nariño.

En la noche del pasado 6 de febrero, una tragedia se registró en el municipio Mallama del departamento de Nariño, luego de que un alud de tierra se viniera abajo y sepultara varias viviendas de la zona rural. Las autoridades se encuentran en el lugar realizando labores de búsqueda para recuperar a varias de las víctimas. Sin embargo, el saldo preliminar es de 7 personas fallecidas.

Los organismos de socorro han confirmado el hallazgo de tres cuerpos en la zona de la tragedia, que se dio más exactamente en la vereda La Oscurana. Varias familias se vieron sorprendidas por el movimiento de tierra que se desprendió de la montaña. Reportan el sepultamiento de unas cuatro viviendas.

La UNGR hace presencia en la zona adelantando labores de rescate
La UNGR hace presencia en la zona adelantando labores de rescate

Entre los cuerpos que se encuentran allí están la Defensa Civil y los Bomberos. Además de operarios que se encargan de realizar la remoción del material y la búsqueda y rescate de las víctimas.

Es importante detallar que las constantes lluvias que golpean a Colombia por estos días pudieron haber causado el alud. Adicional a ello, esta situación climática ha complicado los trabajos para remover la tierra. Además, han causado nuevos derrumbes en la zona.

Nariño, uno de los departamentos más afectados por las lluvias

La Gobernación del departamento de Nariño detalló que son cerca de 19 municipios los afectados por la ola de lluvias atípicas registradas en enero y en lo corrido de febrero. Son afectaciones que se registran en 19 municipios y han dejado un saldo de cerca de 3.184 familias afectadas, con 31 eventos reportados.

https://www.semana.com/nacion/articulo/tenga-mucho-cuidado-ya-son-13-los-departamentos-con-vias-afectadas-por-lluvias-policia-de-transito-hace-llamado-a-conductores/202605/

“Según el informe presentado por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, entre enero y febrero se registraron 17 movimientos en masa, ocho inundaciones y seis avenidas torrenciales, con afectaciones a cerca de 13.880 personas y la destrucción aproximada de 250 viviendas, la mayoría ubicadas en el Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé”, detalla la Gobernación.

Gobernador Luis Alfonso Escobar.
Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Foto: Gobernación de Nariño

