Trágico hecho en medio de un sepelio: menor murió tras ser arrollada por un bus

Luto en el corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, en Magdalena, luego de que una menor identificada como Luzmery Álvarez muriera tras ser arrollada por un bus, en momentos que acudía al sepelio de una persona que era cercana a su familia.

La tragedia ocurrió exactamente en la Troncal del Caribe, después de que se presentara un desorden vial, previo a otro accidente de tránsito.

Testigos al cortejo fúnebre indicaron que, inicialmente, un niño fue atropellado por un carro particular en momentos en que intentó cruzar la carretera. En medio de ese hecho se presentó una congestión vehicular que al final terminó en otro siniestro y posterior muerte de Luzmery, a quien recientemente sus familiares le habían celebrado su 15 años.

En cuanto al bus que arrolló a Luzmery, se indicó que pertenece a la empresa Copetrán. Ese día, el miércoles 19 de noviembre, a la menor la alcanzaron a trasladar gravemente herida hasta un hospital cercano y murió en horas de la noche.

Ahora las autoridades judiciales del Magdalena dieron apertura a una investigación que permita establecer cómo ocurrió todo.

Por otra parte, el pasado lunes, 17 de noviembre, dos personas que se movilizaban en una motocicleta murieron en la autopista que conecta Piedecuesta con Floridablanca, en Santander, luego de que un árbol cayera sobre la vía en el sector conocido como Río del Hato-La Españolita.

Las víctimas mortales de ese hecho fueron identificadas como Jaime Hernández Carreño y Yuri Vanessa Mantilla Mejía, quienes se movilizaban a bordo de una moto Suzuki negra que quedó bajo un tronco de gran tamaño que obstruyó la vía en el kilómetro 82+200.