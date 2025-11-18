Video: Tractomula pierde frenos en carretera rápida en Valle del Cauca y conductor maniobra para evitar tragedia

El pasado 15 de noviembre, en la carretera que conecta Buenaventura con el corregimiento de Mediacanoa, Valle del Cauca, una tractomula se quedó sin frenos mientras descendía a alta velocidad. Las maniobras que hizo el conductor y el momento en que el vehículo de carga pesada quedó en la glorieta quedaron registrados en varios videos que se viralizaron en redes sociales; por fortuna, el chofer salió ileso y no se reportaron personas heridas.

En uno de los clips se oye a una persona gritar alarmada: “¡Ese carro va sin frenos!”, mientras la tractomula atraviesa una curva a gran velocidad. El material muestra al vehículo perdiendo control y al conductor usando la bocina insistentemente para avisar a quienes estaban en la vía.

#IMPRESIONANTE 🚨 Tractomula se quedó sin frenos en la tarde del 15NOV en la vía B/ventura–Mediacanoa (V. Cauca). El vehículo terminó chocando en una glorieta donde por fortuna no se registraron heridos y el conductor resultó ileso. El momento quedó registrado en varios videos. pic.twitter.com/8SRgvMT29a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 16, 2025

En otro video, difundido por usuarios, se ve la tractomula después de la escena final: ya incrustada en una glorieta, con la carrocería dañada, pero sin víctimas. Según las grabaciones que circulan, una rampa natural o la curva del sitio fue el punto donde terminó el rodado, lo que evitó una colisión con más vehículos o peatones.

Tras el choque, varias personas se acercaron rápidamente a auxiliar al conductor. En las imágenes se ve cómo otras personas ven al hombre ya por fuera de la cabina y le preguntan si está bien. La víctima caminó luego para comunicarse por teléfono y avisar a sus allegados.

Entre las dudas que quedaron tras el incidente está la identidad del vehículo y la empresa a la que pertenecería, información que hasta el momento no ha sido confirmada por autoridades ni por la empresa propietaria del pesado.

En redes sociales, algunos usuarios mostraron alivio porque el conductor logró evitar heridos: “Menos mal encontró una rampa “natural” que lo ayudó a terminar el trayecto a salvo”.

Otros aprovecharon para criticar las condicional de la infraestructura vial del país: “Las rampas de frenado de emergencia es algo que nunca conoceremos en las carreteras de Colombia”. También hubo comentarios que cuestionaron la responsabilidad del conductor: “si hubiera sido un conductor responsable, eso no habría pasado. La sacó barata”.