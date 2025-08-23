Tras seis meses de secuestro, Kevin Patarroyo fue liberado en Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo confirmó que el joven Kevin Alexis Patarroyo Acevedo fue dejado en libertad, tras estar secuestrado durante seis meses.

Según información de la entidad, el secuestro se produjo el pasado primero de marzo en el departamento de Norte de Santander, donde se responsabilizó a la guerrilla del ELN como autor del delito.

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo confirmó la noticia y se publicaron varias fotografías.

“¡Bienvenido, Kevin, a la libertad! Acompañamos, junto con la Iglesia católica, la liberación de Kevin Alexis Patarroyo Acevedo, quien fue secuestrado el primero de marzo de 2025 en zona rural de Ábrego, cuando tenía 18 años. Durante su cautiverio, cumplió 19 años", informó en el mensaje.

¡Bienvenido Kevin a la libertad!



Acompañamos, junto con la Iglesia Católica, la liberación de Kevin Alexis Patarroyo Acevedo, quien fue secuestrado el 1 de marzo de 2025 en zona rural de Ábrego, cuando tenía 18 años. Durante su cautiverio, cumplió 19 años.



Ningún joven debería… pic.twitter.com/IxcpU0aGoA — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 23, 2025

Se agregó: “Ningún joven debería sufrir lo que Kevin ha pasado. Él, como todos los jóvenes, tiene derecho a que su proyecto de vida no se vea perturbado por la violencia. Hacemos un llamado a todos los actores armados para que excluyan de manera definitiva a adolescentes y jóvenes de la confrontación y se respete su derecho a un buen futuro”.

Por ahora, se conoce que el joven está bien de salud, pero será llevado a un centro médico para que se hagan las valoraciones necesarias y determinar que no tiene ninguna afectación por cuenta del secuestro.

Aunque todo apunta al ELN como autor del secuestro, no se descarta que otro grupo criminal haya estado detrás del mismo, ya que en esa zona del país operan varias organizaciones criminales que mantienen una constante disputa por el control territorial.

El joven Patarroyo es un estudiante de comercio internacional y fue secuestrado cuando estaba en una finca ubicada entre los municipios de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander.

Por ahora, se desconocen las razones del secuestro, ya que la familia confirmó que nunca se comunicaron con ellos para pedir dinero ni nada a cambio por la liberación del estudiante.