Tres guerrilleros del ELN cayeron en operación del Ejército y la Policía en Arauca: esto se sabe

Las capturas fueron realizadas en Tame.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 6:24 p. m.
Capturados integrantes del ELN en Arauca. Foto: Ejército Nacional.

Las operaciones militares en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se mantienen en las diferentes regiones de Colombia. Este viernes, 30 de enero, se conoció que tropas del Ejército Nacional capturaron a tres integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, del ELN, quienes serían los presuntos responsables de ataques terroristas contra la válvula 26 del oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.

“En una operación conjunta, coordinada e interinstitucional entre tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (Sijín), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN”, detallaron las autoridades.

Desde el Ejército dieron a conocer que decomisaron dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.

“De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de Arley, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame”, detallaron.

Material decomisado por parte del Ejército y la Policía Nacional. Foto: Ejército.

Y es que uno de los sujetos conocido con el alias de Patapicha, sería el responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias Mil Amores, habría sido el encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.

“Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo”, agregaron.

Un juez con funciones de control de garantías en medio de las audiencias preliminares los envió a prisión por representar un peligro para la sociedad.

