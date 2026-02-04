Regionales

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

El censo avanza por parte de las autoridades.

Gabriel Salazar López

4 de febrero de 2026, 7:55 p. m.
Emergencia en Santa Marta.
Emergencia en Santa Marta. Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la Alcaldía de Santa Marta dieron a conocer que mantienen activo el Puesto de Mando Unificado para atender las emergencias ocasionadas por el paso del frente frío en la región Caribe. Este fenómeno natural ha generado fuertes lluvias en la ciudad y ha dejado un promedio de más de 170 familias damnificadas, de acuerdo con la información preliminar.

En la reunión participan de manera articulada la Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Metropolitana y la Personería Distrital, pues buscan la coordinación interinstitucional que les ha permitido consolidar la información, definir acciones inmediatas y desplegar la capacidad operativa en los barrios afectados.

“La situación más crítica se registró en Gaira, donde tres personas perdieron la vida, entre ellas madre e hija. Las víctimas de la furia provocada por la naturaleza son: Blanca Zulma Atehortúa Gutiérrez, una mujer de 67 años de edad; madre de Ricardo Rueda Atehortúa, de 48. La otra persona muerta como consecuencia de esta emergencia fue identificada como Evelio Maldonado”, detallaron las autoridades.

Barco encalla en playas de Santa Marta tras el fuerte oleaje: hay otras emergencias en el Caribe por fuertes lluvias

Y es que, de acuerdo con el censo preliminar, que corresponde al 40 % del registro total, han contabilizado 170 familias damnificadas: “Es importante precisar que este porcentaje refleja únicamente el avance parcial del censo, el cual continúa en desarrollo en distintos barrios de la ciudad”.

Las cifras más relevantes hasta el momento son las siguientes: en Vista al Mar se reportan 110 familias, con 10 viviendas destruidas, 25 inhabitables, tres personas fallecidas y cuatro heridas.

En Playa Salguero, 22 familias resultaron damnificadas, con cinco casas destruidas y siete inhabitables. En Colinas del Río, 13 familias con igual número de casas inhabitables.

Asimismo, en Villa Tabla contabilizan 12 familias afectadas, con nueve viviendas destruidas y tres inhabitables; mientras que, en San Martín, cuatro familias perdieron sus viviendas, todas destruidas; en Timayuí se registran dos familias damnificadas con viviendas inhabitables; y en Loma Linda, seis casas destruidas.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (OGRICC), Darío Linero Mejía, informó que entre las 7 de la mañana del 2 de febrero y las 7 de la mañana del 3, cayeron 130,7 milímetros de agua sobre la ciudad.

“Seguimos trabajando de la mano de nuestro alcalde Carlos Pinedo Cuello para dar respuesta inmediata a las contingencias que se han presentado con respecto a este frente frío. Esperamos poder avanzar en un 90 % del censo y logremos un cubrimiento total con maquinaria amarilla en los barrios, para remover sedimentos y material de arrastre que podrían agravar la situación en caso de nuevas lluvias”, manifestó el director de la OGRICC.

