SEMANA conoció la decisión fundamental que tomó el Tribunal Superior de Bogotá frente a las múltiples tutelas que han llegado para pedir la revocatoria de la medida que dejó con detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia por los delitos de fraude en actuación penal y soborno a testigos.

En la decisión tomada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá, se dirime el conflicto de competencias que existía entre los magistrados Luis Enrique Bustos Bustos y Leonel Rogeles Moreno para el estudio de las acciones de tutela que se han presentado en este caso.

