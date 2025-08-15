Suscribirse

Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez

En la actualidad, se registran varias acciones judiciales en contra de la medida ordenada por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 11:10 p. m.
Álvaro Uribe Velez
Expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA conoció la decisión fundamental que tomó el Tribunal Superior de Bogotá frente a las múltiples tutelas que han llegado para pedir la revocatoria de la medida que dejó con detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia por los delitos de fraude en actuación penal y soborno a testigos.

Contexto: Estos son los puntos clave de la apelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez para tumbar la condena en su contra

En la decisión tomada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá, se dirime el conflicto de competencias que existía entre los magistrados Luis Enrique Bustos Bustos y Leonel Rogeles Moreno para el estudio de las acciones de tutela que se han presentado en este caso.

Este es el documento completo

Conflicto Reparto 2025 00016Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revoca... by Rafael Pérez-Becerra

