Óscar Benavides tuvo que pasar un mal momento en sus vacaciones cuando disfrutaba de las playas de Cartagena en un exclusivo sector de la ciudad. Cuando se disponía con sus familiares a comer y a disfrutar de unas bebidas en medio del calor del lugar, lo abordaron varios policías, quienes le pidieron retirarse argumentando que la playa en la que estaba era privada y pertenecía a un hotel.

Ante los hechos, Benavides decidió grabar el momento de manera incógnita, por lo que quedó registrado el actuar de los uniformados mientras le decían que solo seguían órdenes y que la privatización de ese espacio había sido autorizado por la Alcaldía de Cartagena.

“Qué pena con ustedes, pero ahí no se pueden hacer. Hay una concepción en donde la Alcaldía, la administración municipal, le dio en concepción este pedacito de playa” [sic], aseguró el uniformado.

El ciudadano reclamó que las playas del país son públicas | Foto: Getty Images

Benavides le reclamó y le pidió explicaciones, pues considera que este hecho va en contra de las leyes colombianas. “¿Con permiso de quién, explíquenos, por qué tenemos que salir de una playa que es de la gente, del pueblo?”, preguntó el ciudadano.

Ante la negativa de las personas por dejar el lugar, el uniformado amenazo con traer a la Policía de Turismo para tomar medidas. “¿Qué es lo que va a pasar ahora, va a venir una panel de la Policía, van a venir con un dispositivo, les van a colocar la huella, créame que aquí vamos a estar", dijo el uniformado.

En otro video, el ciudadano reclamó que todas las playas del país son públicas. “No nos vamos a ir de aquí porque las playas son del pueblo, no son de los hoteles”, afirmó Benavides, quien reclamó que se trataba de “personas del común”.

Los uniformados reclamaban que se trataba de un espacio privado. | Foto: Alcaldía de Cartagena.

Una de las personas que acompañaba al ciudadano cuestionó si había algún sustento jurídico para hacerles esa solicitud.

“¿En qué momento esto se volvió privado?“, siguió reclamando Benavides, mientras que el policía insistía que la zona en la que se encontraban los ciudadanos era privada. ”Esta zona que está cerrada, de aquí a la bandera amarilla, esto hace parte del hotel”, afirmó el uniformado, a lo que el ciudadano volvió a preguntar quién otorgó ese permiso, pues las playas por ley no pueden pertenecer a un privado.