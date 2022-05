Twitter busca facilitar un debate político de calidad en medio de la campaña electoral

Twitter, la red social política por excelencia, es el campo de batalla en el que se desarrolla una buena parte de las comunicaciones de los candidatos presidenciales. También es una gran plataforma para los medios y la información, ya que muchos usuarios entran para enterarse de las últimas noticias.

Sin embargo, la libertad de opinión y que los personajes influyentes del país estén a un arroba de distancia hace que también sea lugar para la hostilidad. Por esto, Twitter, en medio de las elecciones en Colombia, implementa proyectos para salvaguardar la salud en la conversación de la plataforma.

Adela Goberna, gerente de políticas públicas para América Latina, conversó con SEMANA para detallar las acciones de Twitter frente a este fenómeno y cómo la aplicación también busca proteger a los usuarios contra la información falsa.

SEMANA: ¿Cómo se ha comportado Twitter en medio de las elecciones colombianas?

Adela Goberna (A.G.): Entendemos que este momento, y también las elecciones parlamentarias que tuvieron, es clave y bisagra para la sociedad colombiana. Entonces, siendo conscientes de esto y de la importancia que tiene este momento, en primer lugar nos pusimos a disposición de las autoridades electorales. Nos hemos puesto a disposición del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría. Por ejemplo, específicamente con la Registraduría hemos hecho una serie de talleres y conversatorios donde hemos entrenado a más de 60 personas para que conozcan sobre las reglas de Twitter. Para que conozcan sobre nuestros canales de reportes y también sobre los distintos contenidos que pueden circular o que entendemos que pueden circular dentro de la plataforma en este proceso tan particular.

SEMANA: ¿Qué otras alianzas han logrado en Colombia?

A.G.: También hemos hecho alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Hemos hecho alianzas con NDI, con quienes lanzamos una pequeña guía para candidatas porque entendemos también el rol de ellas, sobre todo en elecciones legislativas y también en estas presidenciales. Para que sepan cómo utilizar Twitter, cómo sentirse más seguras utilizando la plataforma y para que tengan a disposición distintas herramientas. Además de eso, también hemos colaborado con la MOE, con quienes hemos lanzado los hashtags oficiales de las elecciones. Hay unos hashtags que activan un emoticón, que es la bandera de Colombia y un voto, justamente para promover la conversación dentro de la plataforma. Ese emoticón se activa con una serie de hashtags. También tenemos una alianza con Colombiacheck, porque también entendemos que es importante tener estas conversaciones con todas las partes que conforman el proceso electoral.

SEMANA: ¿Cómo se busca controlar los niveles altos de hostilidad en la conversación al interior de la plataforma?

A.G.: Lo primero es contar que tenemos una serie de reglas dentro de la plataforma. La salud de la conversación es una de nuestras principales misiones como compañía, cuidar de la salud de la conversación. Nosotros entendemos que eso es que las personas que utilizan Twitter se sientan cómodas y seguras de poder expresarse dentro de la plataforma. Siendo conscientes de esto, que este tipo de comportamiento desalienta que las personas se expresen, tenemos una serie de reglas. Reglas relativas, por ejemplo, a aquel contenido violento como una amenaza de muerte. Aquel contenido que quizás haga que las personas no quieran participar en las elecciones o que dé información errada sobre los procesos de elecciones. Por ejemplo, alguien que diga que a partir de mañana se puede votar por el celular y que esto no esté verificado por las autoridades correspondientes.

Tenemos una política especialmente para ese comportamiento en particular. Nuestra política de integridad electoral, que en estos contextos de elecciones toma especial relevancia. Justamente aplica al día de las elecciones, al momento en donde la gente tiene que sentirse lo más cómoda posible y con la mayor información disponible para ejercer su derecho al voto. Por otro lado, también seguimos agregando cuestiones en nuestro producto. En este sentido, hemos agregado, por primera vez en las elecciones de Colombia, un aviso de búsqueda. Cuando buscas alguna palabra relacionada a las elecciones, te puede aparecer un aviso de búsqueda que te redirige a la página del CNE y la Registraduría. También hemos agregado en nuestra sección de “momentos” información verificada por las autoridades electorales sobre distintos temas.

Además, estamos en fase de experimentación con distintos productos para que las personas se sientan más cómodas uniéndose a esta conversación. “Comunidades”, que salió hace poco, los “círculos” y los controles conversacionales, que buscan que las personas tengan la opción de silenciar de las conversaciones y desetiquetarse de las mismas.

Adela Goberna, gerente de políticas públicas de Twitter. - Foto: Twitter

SEMANA: En casos de amenazas de muerte o agresiones graves, ¿hay algún procedimiento de denuncia ante las autoridades colombianas?

A.G.: Aquel contenido que viola las reglas de Twitter, por ejemplo una amenaza de muerte hacia una persona en particular, será escalada y accionada eventualmente si viola la regla. Si eso viola las reglas de Twitter, se activa el proceso para el reporte y poder escalar ese tipo de contenido. Si ya recae en un proceso que deba ser judicializado y caiga en otra instancia, Twitter pone a disposición los canales públicos para que las autoridades puedan hacer ese reclamo judicial.

SEMANA: ¿Cómo se vienen adelantando las conversaciones de Twitter con partidos y fuerzas políticas?

A.G.: Cabe aclarar que nosotros, como plataforma y compañía apolítica, no representamos los intereses de ningún partido. Muy por el contrario, buscamos ponernos a disposición de todas las fuerzas partidarias. Nos interesa que los candidatos y los políticos que hacen uso de la plataforma puedan llegarle a la audiencia y personas que están interesadas en conocer sus propuestas y posiciones. Además, tener una conversación entre ellos y su posible electorado. Por otro lado, hemos hecho actividades con NDI, la cual tiene conversaciones con distintos actores del arco político, para justamente hacerles llegar a todos estos materiales y contenidos. Nosotros siempre estamos a disposición de tener estas conversaciones con los partidos políticos, pero siempre desde la óptica de poner a disposición los recursos para todos. Nos interesa que esa conversación se dé de la manera más equitativa.

SEMANA: Por eso eliminaron la pauta política...

A.G.: Por eso, en noviembre de 2019 decidimos que no se puede hacer publicidad electoral en la plataforma. Los políticos, los gobernantes y aquellos que hacen parte del arco político no pueden poner ads para impulsar su mensaje. Consideramos que los espacios políticos deben ser ganados con el discurso, no con la posibilidad de hacer publicidad.

SEMANA: ¿Qué rol juegan los bots dentro de este análisis de la coyuntura electoral en Twitter?

A.G.: Lo primero para hablar de este tema es diferenciar entre bots y trolls. Un bot es una cuenta automatizada que no necesariamente puede tener como interés interferir en el proceso como tal. Hay muchísimas cuentas automatizadas que tienen un valor loable dentro de la conversación, como aportar conocimiento. Mientras que un troll es aquella persona que quizás sí comienza a tener estas conversaciones y hacer que las personas no se sientan tan cómodas dentro del intercambio. Teniendo clara esta distinción, si un troll hace un comentario que quizás traspase las reglas de Twitter, esa cuenta y contenido serán accionables por violar las reglas. Cuando existan bots que quieran interferir o modificar artificialmente la experiencia de las personas que usan Twitter, tenemos una regla de spam y manipulación de la plataforma.

SEMANA: ¿Cómo va a ser el cubrimiento de Twitter de las elecciones?

A.G.: Tenemos estos “momentos” y un equipo que trabaja en tiempo real, que va a estar recopilando esa información en la medida que las autoridades electorales vayan dando los resultados del preconteo. También vamos a tener las cuestiones que se agregan al motor de búsqueda. Cuando se busquen ciertas palabras, eso va a generar avisos con esta información en tiempo real. También vamos a seguir con el aviso de búsqueda, para que la gente pueda revisar la página del CNE y la Registraduría. Obviamente, vamos a estar siguiendo lo que vaya sucediendo.