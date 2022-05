¿Por qué no se concretó la alianza de Rodolfo Hernández con Sergio Fajardo?

Hasta el viernes, el equipo de asesores de Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo tenían agendado un encuentro durante esta semana entre ambos candidatos presidenciales para que ultimaran los detalles de una posible alianza de cara a la primera vuelta presidencial.

La eventual unión entre Hernández y Fajardo iba tomando forma y resultó tan atractiva que hasta la propia Ingrid Betancourt contempló hacer parte. La candidata le dijo a SEMANA que veía con buenos ojos la opción de una unión como única estrategia para que el centro tuviera una amplia figuración el 29 de mayo en las urnas.

En un encuentro entre las campañas del santandereano y el antioqueño la semana anterior, ambas partes acordaron en la necesidad de buscar un mecanismo que les permitiera escoger al candidato único de cara a la primera vuelta presidencial. No descartaron una encuesta por parte de una firma de opinión que les generara confianza a todas las partes. Ese era el punto a discutir durante estos días.

Sin embargo, Rodolfo Hernández echó todo a perder el viernes pasado. Aunque las partes no habían acordado cuándo se contrataría la encuesta, quién la realizaría y bajo qué muestra, el santandereano dijo ese día, en una entrevista con SEMANA, que la más reciente medición de Invamer ya era determinante para escoger quién puntearía en dicha alianza. En esa encuesta, Rodolfo Hernández obtuvo 13.9 comparado con el 6.5 del matemático paisa, es decir, él había resultado triunfante.

“Lo que se terminó acordando (con Fajardo) era que la próxima encuesta que hubiera, viniera de donde viniera, que fuera legítima, hecha con una persona idónea, el perdedor se adhería al ganador. Pues dicen que la encuesta salió ayer, o esta mañana, y en esa encuesta yo tengo un poco más que él”, dijo Hernández.

Agregó ese día que esperaba que Fajardo “que para mí es un señor, firme el acuerdo. Me voy a sentar a redactar el acuerdo para ver si de aquí a la semana entrante se lo presento a Sergio”.

Esta revista conoció que las palabras de Rodolfo Hernández en SEMANA generaron sorpresa, incluso malestar en la coalición Centro Esperanza a la que pertenece Fajardo, porque nadie parecía entender porqué el santandereano se adelantaba y se atribuía un triunfo cuando las reglas no estaban claras.

Además, en la convergencia de la centroizquierda no cayeron bien las palabras de Hernández contra las consultas interpartidistas. “No participé en las consultas porque eso es una estafa a los más pobres de Colombia, sacarles plata a través de marrullas electorales”, afirmó.

Por esto, este lunes, Sergio Fajardo confesó a La FM: “En este momento no hay ningún acuerdo”.

“He conversado con Rodolfo acerca de la lucha contra la corrupción y la conclusión es que cada quien haga su campaña. Este último mes es el crucial, así me ha pasado a mí en las otras campañas. Podemos conversar, pero la tarea es concentración total”, aseguró el matemático, quien dejó claro que su relación con Hernández es de respeto y no cerró la puerta a un futuro diálogo.

Por su parte, Rodolfo Hernández también le comunicó a sus asesores que seguiría su campaña rumbo a la primera vuelta presidencial.

Aún no se sabe si a Hernández no le quedó claro que las partes contratarían una encuesta para determinar el ganador de la alianza, o si, por el contrario, el exalcalde de Bucaramanga no quería una alianza política.

De hecho, él le ha venido haciendo el quite a posibles uniones desde el comienzo de su carrera política y en esta oportunidad fue Fajardo quien buscó al candidato independiente tras su regreso a Colombia de su gira por Europa.

Aunque la opción de una alianza llegó a despertar la emoción entre más de un sector de la centroizquierda, está claro hoy que Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo difícilmente pactarían una unión.