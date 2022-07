UNP desmiente supuestos servicios de seguridad vitalicios para funcionarios públicos

Recientemente, surgió una polémica luego de que varios sectores aseguraran que, mediante decreto, el presidente Iván Duque facilitaría beneficios vitalicios, tales como esquemas de seguridad, conductores y escoltas a funcionarios que hicieron parte de su gobierno.

No obstante, la Unidad de Protección Nacional (UNP) le salió al paso a dichas especulaciones y aclaró que no existen medidas de protección vitalicias para funcionarios públicos.

Para ello, citó el Decreto 1066 de 2015, que establece las poblaciones que son objeto de evaluación para que, en caso de proceder, brindar la protección necesaria para garantizar la seguridad y la vida. “Hoy son más de 37 las poblaciones susceptibles de solicitar una evaluación de riesgo ante las instancias correspondientes”, anotó la UNP en su comunicado.

Adicionalmente, detalló que ser objeto de protección no implica ser beneficiario de medidas, pues estas dependen de la evaluación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), instancia que determina si existe o no riesgo.

De igual manera, establece en qué grado con el fin de proceder a determinar las medidas de protección que deben aplicarse (en caso tal de que dicho riesgo sea demostrado).

“A las poblaciones existentes se adiciona, quienes hayan sido miembros del Consejo de Seguridad Nacional en razón a la información y decisiones que en esta instancia se toman. Esto no implica, ni medidas AUTOMÁTICAS ni PERMANENTES. Implica la posibilidad de someterse al proceso de evaluación, como las otras 37 poblaciones objeto de protección de la UNP. En caso tal de proceder, serán reválidas de manera periódica, tal como lo establece la norma”, precisó la Unidad Nacional de Protección.

La entidad, además, indicó que todas las medidas de protección otorgadas posterior a un riguroso análisis y evaluación por parte del Cerrem son reevaluadas anualmente, bianual o cada cuatro años, dependiendo la población, con el objetivo de determinar si ha incrementado o disminuido su riesgo.

Finalmente, la UNP resaltó que no existen medidas vitalicias para exservidores públicos, argumentando que dicha afirmación no corresponde a lo establecido en la ley o en los decretos que regulan la materia. “Mientras cualquiera de las 37 poblaciones en su proceso de reevaluación periódicos siga manteniendo un nivel de riesgo serán beneficiarios de medidas de protección acorde a ese riesgo”, concluyó la entidad.

Algunos sectores aseguraron que el presidente Iván Duque garantizaría, vía decreto, beneficios vitalicios para un grupo de funcionarios públicos. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Colombia necesita tener más fuerza Pública”: presidente Iván Duque ante posibilidad de reducir el tamaño del Ejército

El pasado martes 28 de junio, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, se presentaron los resultados del informe de la Comisión de la Verdad. En este documento se consolidan relatos, experiencias y testimonios de las víctimas de la violencia y de delitos relacionados con este flagelo, con el fin de dar un paso crucial para la construcción de la paz en Colombia.

Tras la revelación del documento, algunas de las sugerencias y recomendaciones brindadas para seguir por el camino de la paz han generado varias controversias. Además, algunas de las víctimas de las Farc alegan que no se les tuvo en cuenta a la hora de realizar dicho informe, lo que indica que no se sienten representados con la investigación que se realizó durante cuatro años.

Entre las sugerencias de la Comisión de la Verdad se encuentra la de quitar la ayuda internacional para las Fuerzas Militares de Colombia, lo que implicaría reducir el tamaño de las mismas.

“Le hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia, solo ayuda para la paz y no para fomentar la guerra, pues eso no es lo que Colombia necesita”, dijo el comisionado Carlos Martín Beristain, de origen español.

Baristain junto a Alejandro Valencia fueron los comisionados encargados de socializar el informe final de la Comisión de la Verdad ante el parlamento europeo.

En medio de una entrevista con la directora de SEMANA Vicky Dávila, la periodista le indagó al presidente de la nación, Iván Duque, acerca de su opinión frente a dicha sugerencia, que ha causado grandes polémicas, ya que la lucha contra el narcotráfico, las bandas criminales y los grupos ilegales en el país no ha cesado.

“A mi modo de ver, es un gran error. La presencia del Estado a nivel territorial debe ser todavía mayor para ejercer un control efectivo e integral. Cuando empecé el mandato, la fuerza pública ya había tenido una reducción de casi 30.000 hombres. Fuera de eso, por unas decisiones judiciales, tuvimos una estampida de policías que pidieron el retiro y se debilitó el pie de fuerza. Lo hemos recompuesto.

El mandatario aprovechó para expresar que si esto llegase a suceder, la seguridad de los colombianos no podría estar garantizada, teniendo un ejército más pequeño. “En absoluto. Colombia necesita tener más fuerza Pública”, destacó Duque.