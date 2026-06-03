En medio de la agitada época electoral que atraviesa el país, en la que ya se realizó una primera vuelta presidencial, que tuvo como ganador al candidato Abelardo de la Espriella con 10.361.499 votos, seguido de Iván Cepeda con 9.688.361, se han conocido varias decisiones en contra de funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, la Procuraduría suspendió de manera provisional al actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, por presunta participación en política.

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La misma suerte corrió el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien, inclusive, por medio de su cuenta personal de X, pidió públicamente a Petro que renunciara a la Presidencia para lograr una victoria electoral.

Frente a ese tipo de sanciones se refirió el presidente de la República, Gustavo Petro, en una entrevista que concedió a RTVC: “Un señor Carrillo que no dijo nada más que defender, que tenía derecho a defenderme, lo dijo por una emisora. Entonces lo echó, pronunció la palabra fascismo, es decir, Carrillo es echado por decir que el fascismo no puede entrar a Colombia y tomarse el poder”.

“Es lo que está pasando si nos dejamos robar los votos, si nos quedamos en la casa, porque la mayoría de Colombia es progresista, quiere paz, quiere trabajo, quiere progreso y no matarnos entre nosotros como hemos hecho en los 100 años de soledad que han pasado”, afirmó el jefe de Estado.

También expresó: “Pues entonces los que empezamos a decir: ‘Yo tengo derecho a defenderme’, me han amenazado personalmente, han amenazado al país, porque si van a quitar todo el Estado, van a quitar la política social de Colombia, la capacidad de que los jóvenes entren a la universidad gratuita, como lo logramos, la capacidad de extender la salud a donde las EPS no llegan y dejarles a las EPS otra vez el botín”.

“La capacidad de que un trabajador o trabajadora en Colombia tenga un trabajo digno y un salario digno. Que yo no sé si todos esos trabajadores son de derechas o izquierdas, pero recuerden, salarios de hambre, salarios de una hora, volver a la esclavitud literalmente, hay que recapacitar.

Yo sé de dónde viene De la Espriella, sé que fue el abogado defensor de los paramilitares, sé que los paramilitares se sintieron estafados por el abogado, sé las frases que dijo Uribe en contra del señor De la Espriella y ahora, como le tiene más odio a Cepeda, entonces ahora lo apoya”.

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Cabe reseñar que el mandatario colombiano también ha recibido varias críticas desde diferentes sectores que han advertido que Petro también estaría participando indebidamente en política en medio de esta época electoral.