Uribe comparó un posible gobierno de Petro con lo visto en Argentina y Venezuela

En los últimos días, el expresidente Álvaro Uribe ha estado recorriendo el suroccidente de Colombia con el objetivo de hablar acerca de las propuestas de los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, y de esta forma lograr convencer a la mayor cantidad de personas para que voten por esa colectividad en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 13 de marzo.

Sin embargo, además de hablar de lo que pueden ofrecer los uribistas en el Congreso de la República, Uribe también ha emprendido una campaña en contra del proyecto político del precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro asegurando que, en caso de que el líder de izquierda gane, Colombia podría emular la situación que vive hoy en día Venezuela con el chavismo en el poder.

Así lo mencionó el también exsenador en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Pasto, en la que, además de comparar un hipotético gobierno de Petro con el de Nicolás Maduro en el país vecino, también hizo una analogía con la situación económica que vive Argentina hoy en día.

“Si lo que queremos y lo que se va a elegir es un gobierno como el de Gustavo Petro, pues qué nos espera: la inflación argentina del 60 %, el desempleo de Kosovo del 30 %”, dijo Uribe, asegurando que tener a Petro de presidente también traería a Colombia “la pobreza de Venezuela del 94 %”.

Igualmente, mencionó que tener al líder de la Colombia Humana como primer mandatario sería, inevitablemente, condenar al país a una experiencia similar de migración a la que viven hoy los ciudadanos venezolanos que, según describió Uribe, viven como “nómadas” por casi todo el territorio latinoamericano.

“Ayer estaba en Mocoa (capital de Putumayo), veía yo por las carreteras los venezolanos como nómadas, echados de su patria, caminando por los países vecinos, escuálidos y con inanición. Nosotros tenemos que evitar llegar allá”, concluyó Uribe en su conversación con los medios de comunicación.

Desde Pasto, Nariño.



Las propuestas de Petro igual a inflación de Argentina del 60%, pobreza de Venezuela del 94%, sus ciudadanos echados de nómadas por las carreteras de los vecinos y desempleo del 30% como Kosovo. pic.twitter.com/FriUVthEUU — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 1, 2022

“Nuestro candidato es Óscar Iván Zuluaga”: Uribe

También en la capital del departamento de Nariño, el expresidente Uribe decidió hablar, según él, por última vez, acerca de los planes que tienen las bases y los militantes del Centro Democrático frente a las consultas interpartidistas que se desarrollarán el próximo 13 de marzo, para conocer, de una vez por todas, cuáles son los candidatos oficiales que lucharán por la Presidencia de Colombia el 29 de mayo de este año.

En la conversación, el líder del uribismo recordó que el Centro Democrático no participará de dichas consultas, pues como partido ya ofrecieron el aval único e irrefutable a Óscar Iván Zuluaga, quien se sabe es uno de los pocos candidatos fijos para las elecciones presidenciales de mayo.

“Muchos comunicadores me han preguntado: ¿el Centro Democrático vota o no vota las consultas? Mi respuesta esta mañana es sí, tenemos un candidato, surgido de un proceso legítimo y es el doctor Óscar Iván Zuluaga. Toda la militancia del Centro Democrático apoyará al doctor Zuluaga. Unos quieren votar en las consultas, otros no lo harán. Vamos a dejar el tema ahí”, dijo Uribe, notablemente ofuscado por tener que aclarar un tema que, para él, no tiene pies ni cabeza, pues lo lógico es que todos los militantes de su partido estuviesen pensando en apoyar al candidato que el mismo Centro Democrático eligió.

Respuesta al periodismo en Pasto: Óscar Iván es el único candidato del @CeDemocratico , toda la militancia lo respalda, unos militantes han expresado que votarán por las consultas, otros que no. pic.twitter.com/CQFe6ws9l6 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 1, 2022

Cabe recordar que el mismo pensamiento fue el que dieron las directivas de esta colectividad, que solicitaron por medio de un comunicado de prensa que ni la militancia ni las bases promovieran alguna de las listas que se votarán el 13 de marzo, teniendo en cuenta que el Centro Democrático ya tienen en Zuluaga a su fórmula presidencial.