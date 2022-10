“Usted es un malparido”: el nuevo escándalo del coronel del Ejército Jimmy Rodríguez, que tiene a un joven en el hospital

El oficial se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que resultó gravemente herido un motociclista en Santa Marta, quien denunció que el militar no lo quiso auxiliar.

El coronel Jimmy Alirio Rodríguez Varón se ha hecho visible ante la opinión pública no por sus actos de servicio en favor de la sociedad, sino por sus conductas y reacciones personales. El primer escándalo que protagonizó el oficial ocurrió cuando quedó grabado en video golpeando a un cabo del Ejército, quien, al parecer, habría fallado en sus tareas correspondientes.

En vez de acudir a los procesos y protocolos determinados en el Ejército para estos casos, el coronel Rodríguez Varón decidió reaccionar de manera violenta en contra del subalterno, golpeándolo e insultándolo.

Ahora el caso que salpica al polémico militar es un accidente de tránsito que ocurrió recientemente, que dejó a un joven con múltiples heridas, en el que se vio involucrado el oficial. SEMANA habló con la víctima, quien se encuentra postrada en una cama, en donde se recupera de varias cirugías tras el accidente de tránsito protagonizado por el militar.

Según contó el afectado, todo ocurrió el pasado 29 de septiembre en la noche, cuando en el trayecto hacia un centro hospitalario se encontró con dos vehículos. En uno de ellos se desplazaba el coronel Rodríguez Varón, quien se habría salido de la vía arrollando al motociclista y lanzándolo 20 metros adelante.

De acuerdo con la víctima, el incidente fue tan grave que su brazo izquierdo tuvo que ser reconstruido en sus tendones, y ha sido sometido a tres cirugías en diferentes partes del cuerpo.

Para el joven Santiago, lo más reprochable del accidente fue la actitud del coronel, quien en primer lugar –dice– no lo auxilió y lo dejó tirado en el lugar pese a su grave estado de salud.

Además, contó que estando en el piso y mientras trataba de frenar la hemorragia producto de las heridas, el coronel se le acercó no para ayudarlo, sino para insultarlo. “Me dijo que no me había pasado nada, que eso se solucionaba con cinco puntos, que yo le había dañado el carro, y que era un malparido”, dijo Santiago a SEMANA.

Así mismo, denunció que al sitio llegó una cantidad importante de militares y policías, y que, en vez de ayudarlo a él, que se encontraba herido, lo que hicieron fue modificar la escena, presuntamente para favorecer al oficial. “Me movieron e hicieron el croquis a su acomodo”, denunció.

Relató que, además, no le querían contar quién era el coronel, qué cargo tenía en el Ejército, que lo trataron de confundir diciéndole que el oficial estaba de vacaciones en Santa Marta. “No creo que estuviera en sus cinco sentidos”, añadió el accidentado.

Sobre el accidente, el Ejército confirmó que efectivamente el oficial se vio involucrado en un accidente de tránsito, que los hechos son de conocimiento de las autoridades competentes y que los abogados de la aseguradora de su vehículo personal asumieron el caso.

Además, la institución militar señaló que se abrirán las respectivas investigaciones en contra del coronel, pero no informó sobre los avances en las acciones que se han desarrollado frente al primer escándalo protagonizado por el oficial.

Fuentes del Ministerio de Defensa no descartaron hacerle llegar el caso al ministro Iván Velásquez para que revise la conducta del oficial, quien con sus actitudes personales estaría poniendo en entredicho el nombre del Ejército.