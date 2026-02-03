Vicky Dávila retó a debate al candidato Iván Cepeda para que explique la financiación de su campaña

En medio de una rueda de prensa que realizó en el norte de Bogotá, la candidata presidencial, Vicky Dávila, retó al también candidato y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a un debate para que le explique al país cómo está financiando su campaña para llegar a la Presidencia de la República.

“Hoy lo reto aquí, yo voy a retar a los que hacemos oposición, lo reto a un debate, le digo Iván Cepeda, aquí estoy, venga y muestras las cuentas, venga y responde. Tiene miedo, tiene sustico, aquí estoy para que hablemos, destapemos las cartas y nos cuente qué es lo que está pasando en su campaña y quién la financia”, dijo Dávila.

El mensaje para Cepeda lo dio en medio de la explosiva revelación que hizo de un audio del recién extraditado Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien confesó la entrega de dinero a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, para supuestamente financiar la campaña del entonces candidato a la Presidencia.

“A la fiscal Luz Adriana Camargo, investigue a Iván Cepeda, la Corte (Suprema) que es la competente, investiguen, al CNE investiguen qué pasó con esa plata que esta entrando a la campaña de Iván Cepeda”, fue el llamado de la candidata a las autoridades.

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

A la campaña de Iván Cepeda para la consulta interna del Pacto Histórico le aparecieron varios interrogantes sobre la transparencia y legitimidad de los 900 millones de pesos que reportó como gastos.

La campaña del candidato presidencial reportó que la mayoría de ingresos provenían de créditos, pero uno de esos prestamos lo habría hecho una empresa de publicidad que, según registros comercial, habría sido constituida con capital inferior a las cifras manejadas en la campaña.

Por eso, la candidata Vicky Dávila le pidió a Cepeda explicaciones frente a su financiamiento para las elecciones, en medio del audio que reveló de Pipe Tuluá, el excabecilla de La Inmaculada, confesando que le habría dado dinero a Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, para su campaña a la Presidencia.

Esta situación se dio tras la llegada de dos conjueces del Consejo Nacional Electoral (CNE) que definirán si el senador Cepeda puede participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.