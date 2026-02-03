Nación

Vicky Dávila retó a debate al candidato Iván Cepeda para que explique la financiación de su campaña

La candidata presidencial destapó un audio de Pipe Tuluá que sería la prueba reina del Pacto de la Picota.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 9:59 p. m.
1. "Iván Cepeda es un cómplice político de Petro ... la misma porquería", Vicky Dávila señala al candidato del Pacto Histórico
En medio de una rueda de prensa que realizó en el norte de Bogotá, la candidata presidencial, Vicky Dávila, retó al también candidato y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a un debate para que le explique al país cómo está financiando su campaña para llegar a la Presidencia de la República.

“Hoy lo reto aquí, yo voy a retar a los que hacemos oposición, lo reto a un debate, le digo Iván Cepeda, aquí estoy, venga y muestras las cuentas, venga y responde. Tiene miedo, tiene sustico, aquí estoy para que hablemos, destapemos las cartas y nos cuente qué es lo que está pasando en su campaña y quién la financia”, dijo Dávila.

El mensaje para Cepeda lo dio en medio de la explosiva revelación que hizo de un audio del recién extraditado Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien confesó la entrega de dinero a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, para supuestamente financiar la campaña del entonces candidato a la Presidencia.

“A la fiscal Luz Adriana Camargo, investigue a Iván Cepeda, la Corte (Suprema) que es la competente, investiguen, al CNE investiguen qué pasó con esa plata que esta entrando a la campaña de Iván Cepeda”, fue el llamado de la candidata a las autoridades.

