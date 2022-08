Víctimas del conflicto de Bogotá y de 32 municipios de Cundinamarca fueron indemnizadas

Más de 1.000 personas que fueron víctimas del conflicto armado de Bogotá y de 32 municipios de Cundinamarca fueron indemnizadas en el marco de una jornada que se realizó este jueves en la capital del país.

Las cartas indemnizatorias fueron entregadas por la Unidad para las Víctimas, que destinó cerca de 10.000 millones de pesos, con los cuales se busca resarcir los daños ocasionados por el conflicto armado.

En el evento realizado en la Plaza de los Artesanos, recibieron los recursos víctimas de la capital del país y los municipios cundinamarqueses de Anolaima, Cabrera, Cáqueza, Chaguaní, Chía, Facatativá, Funza, Gachetá, Guaduas, Guasca, Guatavita, Guayabal de Síquima, Gutiérrez, Junín, La Vega, Lenguazaque, Nocaima, Quetame, Quipile, San Bernardo, San Francisco, San Juan de Río Seco, Sasaima, Sopó, Suesca, Tena, Une, Útica, Vergara, Ubaté y Villapinzón.

Brando Raúl Bernal, quien sufrió desplazamiento en el departamento del Guaviare y quien vive actualmente en Bogotá, señaló que esta indemnización es “un alivio muy grande para todo ciudadano que ha sufrido desplazamiento en el conflicto armado”.

“Es un aliciente que tenemos; yo, después de que me vine de allá, no he podido hacer mayor cosa”, dijo.

De las 1.153 víctimas citadas, 749 pertenecen a ruta prioritaria, es decir, mayores de 68 años, con enfermedades ruinosas o terminales o con discapacidad. Entre tanto, las otras 404 víctimas accedieron a su indemnización por la ruta general.

“Esta ayuda me sirve para hacerle arreglitos al apartamentico y para una droguería que también tenemos que es la fuente de trabajo de nosotros”, señaló Mari Gamboa, víctima beneficiada con la entrega de la carta cheque.

Este año en Bogotá se han entregado 2.877 indemnizaciones a corte de julio. La jornada de hoy está catalogada como la más grande entrega de un solo día efectuada en la capital de la República durante la presente vigencia.

Además, durante la entrega las víctimas recibieron orientación por parte de funcionarios de la entidad en el adecuado uso de los recursos.

La actividad estuvo acompañada de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro (Fna), el Sena, Colpensiones, las secretarìas de Salud, de Hábitat y de Desarrollo Económico de Bogotá, la Supersalud, la Universidad San Alonso, el Instituto Triángulo, el Politécnico Gran Colombiano y Compensar.

Más de 12.000 de pesos recibieron 1.268 víctimas en Medellín como indemnización. - Foto: Unidad de Víctimas/Web

Más de 12 mil millones recibieron 1.268 víctimas en Medellín

Entre tanto, en las instalaciones del punto de atención de Belencito en Medellín, la Unidad para las Víctimas entregó 1.268 indemnizaciones que suman más de 12.000 millones de pesos como medida de la reparación económica que contempla la ley 1448.

Esta fue una de las 33 jornadas de pago de indemnizaciones previstas por más de 32.000 millones de pesos que beneficiarán a la población afectada por hechos como desplazamiento forzado, homicidios y desaparición forzada de familiares, secuestros, lesiones personales y violencia sexual causados por grupos armados.

En esta oportunidad los beneficiados fueron personas residentes en Medellín, donde la Alcaldía dispuso un espacio y la logística para atender de manera digna a quienes fueron convocados.

Isabel Cristina Peña, quien padeció el conflicto en la región de Urabá en dos ocasiones, destacó la entrega de estos recursos.

“Con sentimientos encontrados: por un lado, emoción por recibir un dinero que uno no esperaba, pero por el otro saber que es por un hermano que no debió morir tan joven por algo que no hizo. Este dinero lo voy a usar para ajustar para una vivienda, porque ese es el anhelo de toda persona, tener su casa propia”, expresó.

Otra de las beneficiadas, Libia Rosa Úsuga, quien tiene un negocio de confecciones y ha salido adelante luego de sufrir las consecuencias del conflicto en San Rafael, dijo que “fueron duros momentos los que tuvimos que pasar como familia, cuando había enfrentamientos de los grupos armados y pensábamos que nos iban a matar”.

Ella también quiere tener su vivienda propia y poder desde ahí continuar con su unidad productiva.

Por su parte, el director territorial de la Unidad en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, aseguró que “seguimos cumpliendo mes a mes con esta medida reparadora que le apunta a restablecer derechos vulnerados y a mejorar la calidad de vida con proyectos productivos, vivienda, educación, salud y, por eso son orientados con la oferta interinstitucional”.

El funcionario indicó también que, entre julio y agosto, son 3.386 las personas indemnizadas.

En total, la entidad ha entregado más de 1.350.000 indemnizaciones administrativas en Colombia (más de 300.000 en Antioquia), como parte de la inversión total superior de 15,7 billones de pesos para la reparación integral de la población afectada por el conflicto armado.

Al evento asistieron instituciones como el Banco Agrario, el Sena, Colpensiones y Volver a la Gente, que orientaron a la población para invertir en educación superior, empleo y proyectos productivos.