El tema de la llamada “junta del narcotráfico” fue clave en la reunión y en la investigación por el crimen.

Recientemente, el presidente de la República, Gustavo Petro, atribuyó a una supuesta “junta del narcotráfico” en Dubái la mayoría de los problemas del país, incluso el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

De esa organización criminal no se tienen detalles. Ni siquiera los informes de inteligencia del propio gobierno nacional, a través de la fuerza pública, ha revelado detalles de un grupo criminal dedicado al narcotráfico que tenga como sede Dubái. Aun así, el presidente Gustavo Petro insiste en que ese grupo sería el responsable de actividades criminales en Colombia.

Hoy me reuni con el Embajador de Emiratos Arabes Unidos, S.E. Mohamed Abdullah BinKhater Al Shamsi, en el marco de nuestras indagaciones para llegar a la verdad. Rechazo la nocion de una supuesta “junta directiva del narcotrafico en Dubai”, un invento de @petrogustavo que afecta… pic.twitter.com/NcJnIQ9Wir — Victor Mosquera Marin (@VictorMosqueraM) September 8, 2025

La hipótesis de la “junta de narcotráfico” involucrada en el magnicidio del precandidato presidencial, se sumó a otras que el mismo presidente Gustavo Petro ha planteado en diferentes alocuciones, incluso cuando le envío un saludo de apoyo, en árabe, al senador Miguel Uribe, mientras luchaba por su vida en la fundación Santa Fe.

Ese justamente fue el motivo de una reunión que sostuvo la representación de víctimas, en cabeza del abogado Víctor Mosquera, con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos, para avanzar en el esclarecimiento de este crimen que se ha visto afectado justamente por las declaraciones del primer mandatario.

Cada vez que el presidente tiene la oportunidad de referirse al tema, vincula o señala a grupos criminales con este caso. Primero dijo que era la “junta de narcotráfico”, luego que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego que esmeralderos, después acompañó la hipótesis de las autoridades de la llamada segunda Marquetalia.

En todas la Fiscalía ha tenido que salir a investigar y entre más hipótesis investigan, más complejo se hace llegar a la verdad. El acusador tiene que concentrar esfuerzos en establecer si las hipótesis que plantea el presidente tienen relación con el crimen, en eso se gasta tiempo y recursos humanos.

El trabajo de la representación de víctimas es fundamental para tratar de concentrar los esfuerzos de las autoridades que afortunadamente, por lo menos en cuanto a los autores materiales, ha dado los resultados que espera el país; son siete las personas procesadas por el magnicidio.

El abogado Mosquera radicó un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para advertir de qué forma el presidente de la república, Gustavo Petro, se ha atravesado en el curso de las investigaciones, pues mientras las autoridades tratan de llegar a los autores materiales, el primer mandatario aparece con una nueva hipótesis.

Capturado en Bogotá Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría participado en la planeación de la acción sicarial contra Miguel Uribe Turbay. | Foto: Policía