Víctor Mosquera no entregó información falsa ante el Comité de Derechos de la ONU. Comisión desestimó denuncia de la Corte Suprema

Tras conocer la compulsa de copias, el abogado aseguró que todo se trataba de “una retaliación” y una “mala práctica de la Corte Suprema de Justicia que sabe que estos debates se dan en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra. La Corte no puede pretender que se desarrolle un proceso disciplinario en mi contra porque esta controversia no está desarrollándose en Colombia sino en el exterior. Esta compulsa de copias me obliga a presentar solicitud de medidas de protección ante el Comité de Derechos Humanos porque es clara la retaliación por denunciar violaciones a derechos humanos en el caso de Musa Besaile. Al final, que pierdan o ganen primero en Ginebra y luego que se debata si yo tengo alguna responsabilidad o no en mis afirmaciones en defensa del señor Besaile”.