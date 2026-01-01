Cristian Avendaño, representante a la Cámara, fue agredido verbalmente y hostigado por quienes estaban junto al alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés Torres, en medio de una corrida de toros que se realizó en ese municipio, según varios videos que fueron compartidos a SEMANA.

En las grabaciones se aprecia cómo, tras el rechazo de visitantes y defensores de animales, el alcalde responde con insultos y gestos hacia Avendaño y el exconcejal Carlos Parra, quienes protestaban contra el espectáculo.

En un primer video, registrado aparentemente desde la parte de afuera de una plaza de toros, se ve a personas increpando al alcalde con gritos de “asesino” mientras él responde insultando “maricón” y hace un gesto con la mano simulando una pistola. En medio de la defensa por lo que estaban haciendo por el animal, le tiraron objetos tanto al representante como a las personas que se mantenían defendiendo al animal.

En otro video, registrado cerca de un camión de transporte, se observa a un toro dentro del vehículo muy alterado. En la escena se ve al animal muy asustado y a varias personas golpeándolo por la parte superior del vehículo pesado para obligarlo a salir.

En las imágenes, se oye a Cristian reprender a quienes cometían el acto agresivo: “mire, lo están golpeando para que salga” y las personas que están cerca gritan frases como “eso es maltrato animal”, “no salga, no salga que quieren acabar con su vida” y “malditos, malditos”. En un momento se ve a personas llorando al ver el estado del toro, y la grabación termina con el camión cerrado y el animal dentro.

La realización de la corrida en Barbosa ocurre pese a la existencia de una circular de la Procuraduría que advertía o regulaba este tipo de espectáculos. SEMANA intentó contactarse con el alcalde de Barbosa para conocer su versión, sin embargo, Cortés Torres no respondió.

Esta situación se dio en un momento de fuerte tensión, donde la realización de la corrida ha generado un choque entre sectores que defienden la tradición taurina y ciudadanos que consideran que este tipo de eventos vulnera el marco legal vigente y promueve el maltrato animal.

La corrida de toros fue impulsada por la administración municipal como parte de las festividades de inicio de año. Desde semanas antes, el propio alcalde de Barbosa, Marco Cortés, había promovido el evento.

El mandatario ha defendido este tipo de actividades, argumentando que hacen parte de la tradición cultural del municipio y que, además, generan dinamismo económico durante las ferias y fiestas.