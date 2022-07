Video: el provocante gesto de Roy Barreras a contradictores políticos en Medellín

Un grupo de manifestantes llegó a las instalaciones de Plaza Mayor, sitio que acogió al retiro de los congresistas del Pacto Histórico en Medellín, a rechazar el proyecto político de Gustavo Petro. En medio de la protesta, el senador Roy Barreras encaró a los contradictores.

Con megáfonos y pitos, los protestantes interrumpieron la conversación donde el gobierno electo está enfilando a sus senadores y representantes a la Cámara en los programas estratégicos que impulsarán en la legislación que arrancará el próximo 20 de julio.

“Corrupto, ladrón, afuera la izquierda, vendidos, fuera de Medellín”, se le escuchó decir a más de diez personas que hicieron estruendos a las fueras del centro de eventos, ciudadanos que están asociados a una organización de veedores. Sin embargo, el senador Roy Barreras dijo que estaban agrupados en el uribismo.

En medio del ruido, Barreras interrumpió su discurso y salió a los pasillos a desafiar a los manifestantes con gestos que desataron la furia de la movilización. “Paz, paz, paz”, se le escuchó susurrar al congresista mientras manoteaba y miraba fijamente a las personas.

Como respuesta, las personas golpearon los vidrios y las palabras soeces empezaron a subir de tono. En consecuencia, la Policía tuvo que intervenir para frenarle la alteración a los manifestantes.

“No les vamos a mandar al Esmad. Pero yo no había visto una manifestación que no llegaba a cinco personas. Igual que ellos, tendrán todas las garantías. En el Congreso daremos las garantías. No vamos a mandar al Esmad”, comentó el congresista.

Finalmente, reconoció que la voz de la oposición es importante para lograr el acuerdo nacional que incluye a todos los extremos políticos del Congreso, donde el Pacto Histórico pretende lograr el visto bueno a todos los proyectos.

“Se necesita oposición crítica, las democracias necesitan oposición. Para nosotros es muy importante del senador Uribe y la senadora Cabal. De manera que todas las garantías, yo soy el autor del estatuto de oposición”, concluyó Roy Barreras.

Por otro lado, el Pacto Histórico mostró preocupación por los estatutos y la vigencia que rige a la Junta Directiva de Ecopetrol, modificada en marzo con la ampliación del período de permanencia de los integrantes de la mesa central de la empresa.

El primero en alzar la voz de desaprobación fue Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, luego de que el diario La República publicara un artículo donde plantea cómo funciona el gobierno corporativo de la compañía.

“No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo”, afirmó el presidente electo.

Más tarde, el líder del Pacto Histórico en el Congreso, Roy Barreras, respaldó la posición de Petro, criticada ampliamente dado que se ha interpretado en el mercado como una amenaza a la composición directiva.

El senador aseguró que el gobierno de Iván Duque no está en la capacidad para transformar las leyes internas de las empresas donde la nación tiene protagonismo cuando se tramitan a escasos meses de soltar las riendas del poder ejecutivo.

“No puede un Gobierno saliente cambiar la composición de la junta para dejar amarradas esas posiciones claves al nuevo gobierno. Resulta inútil, por supuesto, un decreto se cambia con otro decreto y una junta con otra junta”, comentó el parlamentario que asumirá la presidencia del Congreso.

Sin embargo, frente a los cambios que se dieron en los últimos meses y que van en contravía de los propósitos del gobierno electo, cree que se pueden repensar, tal como ocurrió con la compra de aviones de la Policía Nacional.

Cabe recordar que en la junta de la petrolera ya no están miembros del gobierno, como el ministro de Hacienda o el de Minas y Energía.

Aunque si bien la mayoría de las acciones de Ecopetrol están en cabeza del Gobierno, 88,49 %, el resto está en más de 250.000 minoritarios que también están esperando que su inversión no se pierda.