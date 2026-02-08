Video muestra cuando mujer cayó desde una lancha en San Andrés: quedó gravemente herida y su hermano pide ayuda

Un accidente se registró en las playas de Johnny Cay, en la isla de San Andrés, y quedó grabado en un video que le está dando la vuelta a las redes sociales. En el hecho, una mujer quedó gravemente herida.

En las imágenes se muestra a un grupo de turistas en una lancha, que está totalmente llena. La protagonista se intentó bajar de la embarcación, pero en ese momento apareció una fuerte ola y esto le hizo perder el equilibrio y caer.

Este es el momento en el que varios testigos se acercan para socorrer a la mujer. Foto: API

La ola fue tan fuerte que las personas gritaron y uno de los trabajadores, quien estaba ayudando a bajar a la gente, también cayó. Sin embargo, la peor parte se la llevó la mujer, quien se cayó desde arriba de la lancha y chocó de espaldas contra la arena.

Tras esto, los testigos fueron a socorrer de inmediato a la víctima, que aparentemente quedó con mucho dolor. Por ello, de inmediato fue trasladada hasta un centro médico.

A través de redes sociales, más específicamente de X, el hermano de la mujer se pronunció y confirmó que sufrió una fractura de espina dorsal, por lo que le hizo un llamado a las autoridades para que la ayuden en la atención.

Además, el hombre publicó una conversación con uno de los médicos que en ese momento la auxilió. Según contó, tuvieron que improvisar un collarín y atar a la mujer a una tabla rígida, ya que allí no se contaba con los insumos médicos para atender este tipo de emergencia.

Asimismo, cuestionó que, una vez ocurrió el accidente, prácticamente ninguna autoridad de la isla los ayudó, sino que todo lo hicieron de manera improvisada.

“Lo peor de todo es que nunca llegó la guardia costera ni ningún tipo de auxilio; la tuvimos que subir a una lancha atada a la tabla y rezar porque no se moviera durante el traslado, una verdadera vergüenza”, dijo.

El caso abrió un nuevo debate acerca de los controles que se deben tener a este tipo de embarcaciones en la isla, pero hasta el momento no se ha conocido el pronunciamiento de una autoridad sobre este asunto.