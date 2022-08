Video | Pánico en feria equina; caballo se salió de control y se llevó por delante a los asistentes

El pasado puente festivo en Colombia tuvo varias ferias y fiestas en distintas poblaciones del país, incluida la exposición equina que se llevó a cabo en el municipio de Aranzazu, ubicado en el departamento de Caldas.

Allí todo transcurría con normalidad, pero de un momento a otro los asistentes se vieron sorprendidos por la repentina acción de uno de los caballos que se estaba exhibiendo. Mientras el jinete trataba de controlarlo, el animal se salió de control y se fue directo a uno de los palcos donde se encontraban algunos espectadores.

Fue así como el animal se abalanzó y tumbó todo lo que se encontraba a su paso. Cuando ya pudo ser controlado, fue demasiado tarde. Según un video que ha sido publicado en distintas cuentas en redes sociales, varias personas resultaron en el piso con heridas ocasionadas por la furia del caballo, el palco quedó destrozado y el pánico entre los asistentes fue evidente.

Por su parte, organizaciones animalistas levantaron su voz de protesta por este tipo de exposiciones en las que los animales son los protagonistas y pueden resultar heridos y generar daños o afectaciones, como sucedió en esta ocasión.

Hasta el momento, ni la administración municipal, ni los organizadores de la exposición equina, que se realizó en el Coliseo del municipio en mención, se han pronunciado sobre las afectaciones que generó este incidente.

#NotiAnimal Durante exposición equina en el coliseo del municipio de Aranzazu, norte de #Caldas, un caballo ingresó al palco donde se encontraban los asistentes, donde varios de ellos salieron heridos, el caballo salió ileso 🧵 pic.twitter.com/cU9vjNgRga — Conexión Animal (@RCAnimal) August 16, 2022

En días pasados otro caballo por poco causa tragedia. En una competencia de equinos que se llevó a cabo por las calles del corregimiento del Carmen, ubicado cerca al municipio de San Lorenzo, en el departamento de Nariño. Allí uno de los animales perdió el control.

Habitantes de la población lograron grabar con su celular el momento exacto del accidente. En las imágenes se puede ver cómo el animal pasó a gran velocidad frente a los espectadores que estaban alrededor de la calle. Sin embargo, el caballo se desbocó y se fue encima de un grupo de personas.

El jinete salió a volar y quienes no resultaron afectados por el golpe, fueron a auxiliar a aquellos que estaban implicados en el accidente. “Ay, santo Dios, ay no Dios mío”, fueron las reacciones de la persona que logró captar en video con su celular las imágenes que ahora son virales y le dan la vuelta al mundo. Las autoridades hasta el momento no han reportado heridos de gravedad tras el incidente.

En Buga también hubo un accidente que involucró a un equino y lamentablemente dejó víctimas mortales. Ocurrió en el inicio de la edición número 69 de la Feria de Buga, Valle del Cauca. De acuerdo con la información oficial, el hecho se produjo en la vía Panamericana a la altura del puente Lechugas.

El reporte señaló que, al parecer, la mujer que participaba en la cabalgata se desvió de la ruta establecida por los organizadores del evento y fue arrollada por un bus de servicio público.

Al lugar llegaron organismos de socorro, pero se indicó que debido al impacto recibido, tanto la mujer como el equino perdieron la vida de manera instantánea. Igualmente, se señaló que una unidad del Cuerpo Técnico de Investigaciones hizo presencia en el sitio para adelantar las labores de inspección. Entre tanto, las autoridades municipales indicaron que se inició una investigación para determinar la responsabilidad en este caso que empañó el inicio de las festividades locales.

Desde diferentes sectores se ha pedido un mayor control a estas actividades en las que se vean involucrados animales.