Video | Robo de bicicleta terminó en fuerte balacera en Bogotá

En la capital del país se registró un nuevo caso de robo de bicicleta que terminó en un intercambio de disparos entre el asaltante y dos policías. Por medio de un video captado por una cámara de seguridad, se puede observar cómo el pistolero huyó al notar que las autoridades estaban cerca.

De acuerdo con autoridades, el presunto delincuente hirió a su víctima en medio de un atraco. “El agresor, lastimosamente, lesiona a la persona que le hurta la bicicleta”, dijo el mayor Andrés Betancourt, comandante de la estación de Policía de Kennedy.

El video da cuenta del escape del asaltante. “Se escuchan unos disparos en la zona, la patrulla atiende oportunamente el caso”, manifestó Betancourt al Ojo de la Noche en Noticias Caracol.

Asimismo, es posible ver que el hombre se quitó la chaqueta que llevaba puesta para no ser identificado y, posteriormente, la lanzó a una terraza.

Sin embargo, la estrategia del agresor no tuvo buenos resultados y fue identificado, pero el hombre no quería ser capturado: “El agresor manifiesta que no prefiere ser capturado y agrede a los policías, les dispara. Se defienden y esta persona es lesionada, trasladada al hospital de la Clínica de Occidente”, dijo el comandante de la estación de Kennedy.

Según las declaraciones, el sujeto recibió nueve impactos de bala y en el mismo hospital está siendo atendido la víctima del robo. El presunto delincuente sigue con vida y el asaltado sin riesgo.

“Afortunadamente su vida no corre riesgo, al parecer, tiene algunas lesiones un poco complicadas. El agresor tiene unas lesiones, también está en proceso de recuperación, entró a una cirugía, pero está estable”, detalló el mayor Betancourt.

Autoridades del sector están a la espera de que el acusado sea dado de alta del hospital para dar cuenta por el hurto y las agresiones. El agresor tenía antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, según autoridades.

Por la parte del joven agredido, al no entregar su bicicleta, el asaltante le provocó lesiones que aún lo tienen en cuidado hospitalario, una de las más fuertes fue en su columna.

#OjoDeLaNoche | Robo de una bicicleta terminó en balacera entre la Policía y el señalado ladrón https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/FEseJ2e4US — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 2, 2022

Mujer fue brutalmente golpeada por no dejarse robar su celular

Un nuevo caso de agresión, en medio de un robo, se registró hace unos días en la ciudad capital. Una mujer fue golpeada brutalmente por no dejarse robar su teléfono celular, según informaron voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá

Este caso ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo con el reporte preliminar de la Policía. Además de golpes, la víctima fue atacada salvajemente con un arma blanca, según contaron testigos del hecho a los patrulleros que registraron el suceso.

El reporte de las autoridades policiales indica que el delincuente atacó a la mujer con un cuchillo, además de golpearla en repetidas ocasiones dejándole hematomas en la cara y una cortada en uno de sus pies. El sujeto logró escabullirse con el celular, pero a los pocos minutos fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes, registró el noticiero RCN Radio.

El delincuente fue capturado con el celular en la localidad de Ciudad Bolívar, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá. - Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los “raponazos” o robo de celulares en las calles son el pan de cada día en Bogotá, según denuncian a diario los ciudadanos.

El domingo 27 de febrero, la periodista Lorena Linares Munar denunció por redes sociales que fue víctima de hurto y, además, resultó herida en el rostro luego de recibir un volante con publicidad política en el sector de Los Héroes, específicamente en la calle 80 con autopista Norte.

“Me preguntaron si ya tenía candidato para las elecciones y me pasaron un volante. Cuando yo recibo el volante, uno de ellos me sopló un polvillo. No creo que fuera escopolamina, porque cuando yo lo sentí en el rosto era un polvo bastante picante”, contó la periodista a SEMANA.