Video | Rodolfo Hernández aclaró su posición sobre la jornada laboral en Colombia

Este 7 de junio, el candidato a la Presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, se despachó con algunas propuestas que causaron polémica entre la ciudadanía, como aquella en la que prometía ampliar su horario laboral, así como el de su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, a 10 horas, iniciando a las 6:00 a. m. y finalizando máximo a las 5:00 p. m.

“Mire, le va a tocar levantarse a las 4 de la mañana. Podemos trabajar realmente, colombianos, de 6 de la mañana, trabajando, no es llegar a tomar tinto y hablar paja y hablar por celular e irse para el baño, no, trabajando a las 6 de la mañana, hasta las 4-5 de la tarde, miremos a ver, que no coincida con las horas pico en ninguna de las ciudades para no incrementar el trancón que hay en todas partes”, dijo Rodolfo por medio de un live que grabó en la mañana de este martes.

Por supuesto, esta situación hizo que varias personas asumieran interpretaciones diversas de lo dicho por Hernández, llegando incluso a afirmar que la ampliación en el horario laboral no sería solamente para él y Castillo, sino para todos los funcionarios públicos del Gobierno nacional, e incluso para todo el Estado colombiano.

“La jornada laboral de 10 horas no es más que explotación a la trabajadora y el trabajador, como se hacía en el siglo XIX, la época del capitalismo salvaje. Hay cierta dirigencia económica con su candidato, que quiere llevar a la gente, es a una nueva esclavitud”, dijo el candidato del Pacto Histórico y contendor de Hernández en la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro.

El único que trabajará 12 horas al dia será su presidente, tal como lo hice en la alcaldía de Bogotá. Al pueblo trabajador le derogamos la reforma laboral de Uribe, para que las horas extras vuelvan a ser horas extras, tengamos jornada de ocho horas y haya estabilidad laboral. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2022

Para aclarar las confusiones derivadas de sus propias declaraciones, el exalcalde de Bucaramanga subió un video a su cuenta de Twitter, en el que explica claramente que su propuesta, en efecto, es para cumplirla él y su vicepresidenta. “De llegar a la Presidencia de la República, para que los 4 años calendario de la gestión, se conviertan en 6″, dijo.

“Es decir, nos pagan cuatro años y convertimos ese tiempo, trabajando con esa intensidad, entre 5 y ½ y 6 años. Van a ver, desde el primer momento, la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar; no se quiere ir”, añadió Hernández.

Para alcanzar esta meta, el Ingeniero también propuso tener solo media hora de almuerzo, ya que, para él y las necesidades de su trabajo, es tiempo suficiente para alimentarse y descansar. “Más de media hora ya tocaría que comiera todos los días bocachico lleno de espinas, para que gastara más tiempo, o con vino tinto, eso por ahí los sábados o los domingos, nos tomamos una copa de vino, pero vamos a trabajar por Colombia de 6 de la mañana a 4-5 de la tarde”, dijo.

Los que van a tener jornadas laborales de 10 horas somos @CastilloMarelen y yo, de llegar a la Presidencia de la República, para que los 4 años calendario de la gestión, se conviertan en 6 🇨🇴💪🏻#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/8OfEkkxI4j — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022

¿Dónde sería la posesión de Rodolfo Hernández?

Otro de los temas que tocó Rodolfo Hernández este martes, es la ceremonia de posesión en caso de que gane la Presidencia de Colombia el próximo 19 de junio. De acuerdo con una publicación en Twitter, el político autodenominado “independiente” no solo no se posesionaría en Bogotá, como es costumbre, sino que lo haría en “(el pueblo) más pobre de Colombia.

Según explicó en un comunicado de prensa expedido por su equipo de comunicaciones, la idea de hacerlo fuera de la capital es hacer un reconocimiento al pueblo “en el que hayan creído que el cambio es posible, el que haya creído en un futuro mejor”.

“Así mismo anunció que los recursos de la reposición de votos, que por ley le corresponden, serán destinados a ese mismo pueblo, con el fin de brindarles bienestar”, añade la misiva.