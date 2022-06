“Votar en blanco es votar por Petro”: Rodolfo Hernández

A través de un video en su cuenta de Twitter el candidato Rodolfo Hernández envió un mensaje a los colombianos. La grabación, que está acompañada con imágenes de apoyo del candidato mientras ejercía su derecho al voto, inicia con un mensaje en letras blancas que dice: “Votar en blanco es votar por Petro”.

El video también menciona en subtítulos que “Los jóvenes luchan por sus derechos, los adultos trabajan por construir un futuro y nuestros abuelos le temen al cambio. Votando, ustedes y nosotros, cambiaremos la historia de Colombia”.

Junto a la publicación de la grabación, el candidato por la Liga Anticorrupción tuiteó “El momento de cambiar la historia de Colombia está en las manos de todos los colombianos. Escúchenme bien: No les voy a fallar!”.

El momento de cambiar la historia de Colombia está en las manos de todos los colombianos💛💙



Escúchenme bien: No les voy a fallar! 🇨🇴💪🏻#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #elecciones2022 pic.twitter.com/Z1YCis5gOf — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 19, 2022

Cifras de los comicios presidenciales 2022 segunda vuelta

El potencial electoral en el país es de 39.002.239 colombianos: 20.111.908 mujeres y 18.89.331 hombres. Hay 102.152 mesas y 12.513 puestos de votación. En el exterior hay habilitados 972.764 colombianos para votar: 529.087 mujeres y 443.677 hombres. Hay 1.343 mesas y 250 puestos de votación para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Elecciones vigiladas y monitorizadas

La segunda vuelta de los comicios presidenciales contará con la presencia de más de 410 observadores de organismos internacionales y ONG acreditadas, pertenecientes a 33 países, los cuales realizarán acompañamiento a las elecciones en varias regiones del país, en diferentes puestos de votación.

Algunas de las encargadas de hacer observación al proceso electoral incluyen:

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

La International Foundation for Electoral Systems (IFES).

Transparencia Electoral.

El Centro Carter.

La Organización de Estados Americanos (OEA.

El International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional).

La Association of World Election Bodies (A-WEB).

La Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

La Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

La Misión de Acompañamiento Internacional (MAI).

Voto en blanco en la segunda vuelta presidencial

Sobre el voto hay muchas creencias y mitos que son falsos. Frente a esto, la Registraduría Nacional aclaró que para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el voto en blanco no tiene efectos jurídicos. Esto quiere decir que la casilla que aparece en el tarjetón de votación se contabilizará y sus resultados no se le sumarán a ninguno de los dos candidatos.

Es importante saber que en caso de que gane el voto en blanco, las elecciones no se realizarán nuevamente, sino que ganarán los candidatos presidente y vicepresidente que hayan obtenido el mayor número de votos.

“El voto en blanco tiene un efecto simbólico, ya que la Constitución Política, en el parágrafo primero del artículo 258, establece que solo en la primera vuelta presidencial se debe repetir la elección cuando gana el voto en blanco”, aseguró Nicolás Farfán Namén, registrador delegado en lo Electoral.

La Registraduría también aclaró a la ciudadanía la diferencia entre el voto en blanco y el voto nulo. ”El voto en blanco es una opción válida que tienen los ciudadanos para marcar dentro de las tarjetas electorales cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses o expectativas, mientras que el voto nulo es aquel en el que no se puede identificar cuál es la intención del elector y no se puede establecer a favor de quién está marcando el voto”, detalló Farfán.

Sala de auditoría del software de escrutinio

Las elecciones presidenciales 2022 cuentan con una sala para vigilar el software de escrutinio nacional utilizado para el conteo de votos. En este espacio los partidos políticos tienen participación junto a las misiones técnicas internacionales encargadas de observar el proceso electoral.

“Desde la gerencia de informática se han llevado a cabo una serie de reuniones para primera y segunda vuelta presidencial con los auditores de las campañas políticas de ambos candidatos en contienda. Con ellos (auditores), se han revisado los software y se les ha permitido el acceso a la información”, señaló el registrador nacional Alexander Vega.

Para la segunda vuelta presidencial fueron acreditados 7 auditores para el pacto histórico del candidato, Gustavo Petro y dos para la Liga de Gobernantes Anticorrupción de Rodolfo Hernández.