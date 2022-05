Alarma por el incremento de las cifras de violencia en el Atlántico: más de 50 casos en abril

Con más de 50 casos, abril se posiciona como el segundo mes más violento en el departamento del Atlántico, mientras que marzo ocupa el primer lugar con 66 homicidios reportados, febrero el tercero con 50 casos y enero el cuarto con 45 crímenes.

Según el informe, el último mes se registraron 54 homicidios, de ellos 32 ocurrieron en Barranquilla y 14 en el municipio de Soledad. Un incremento superior al 40 % con respecto al mismo mes del año pasado.

“La cifra del año anterior fue menor con 32 asesinatos y de estos 13 en el Distrito”, informó Arturo García Medrano, expersonero distrital.

Por otra parte, confirmó que en el caso de feminicidios son 17 las víctimas, de acuerdo con el registro de la Red de Mujeres del Atlántico, quienes las últimas semanas en medio de la preocupación solicitaron realizar un consejo de Seguridad frente al alto número de crímenes contra mujeres.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Carlos Hernández, informó que el 90 % de los homicidios registrados en Barranquilla corresponden a casos asociados a sicariato, riñas o conflicto entre organizaciones criminales.

Asimismo, aclaró que 34 personas de las asesinadas durante el mes pasado, contaban con antecedentes penales.

Por su parte, añadió que en primer semestre del año 50 homicidas han sido capturados, e igualmente se ha realizado la captura en flagrancia de 50 personas por el delito de extorsión en el departamento del Atlántico.

Joven señalado de abuso sexual contra bebé de tres meses no aceptó cargos

A pesar de que los médicos determinaron que la bebé de tres meses de nacida habría sido abusada sexualmente, un caso que involucraría a un joven de 17 años, padrastro de la menor, el sujeto no aceptó los cargos.

Este lunes, las autoridades enviaron al adolescente al centro de reeducación El Oasis de Barranquilla, como medida de internamiento preventivo, tras ser señalado del abuso y muerte de la inocente criatura, hechos ocurridos durante la noche del sábado 30 de abril, en el municipio de Galapa, Atlántico.

Ante las investigaciones, un fiscal del Cespa realizó este 2 de mayo la imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento agravado, contra el padrastro de la menor. Sin embargo, el sujeto no aceptó la responsabilidad de lo ocurrido.

Cabe recordar que según la declaración de la abuela de la menor, este habría quedado al cuidado de la bebé, a quien había llevado a casa, indicándole que la niña presentaba fiebres y vómitos desde hacía varios días, versión que fue desmentida por su madre ante los médicos y autoridades.

El director regional del ICBF, Benjamín Collante, informó que desde la institución realizan el acompañamiento del caso. Asimismo, aseguró que la menor tenía una hermana de tres años, a quien brindan atención, en conjunto con la madre.

Sicario asesina a una mujer en Barranquilla mientras barría la puerta de su casa

Como Socorro de Jesús Orozco Morrón, de 59 años de edad, fue identificada la mujer que perdió la vida tras un atentado sicarial mientras barría la puerta de su casa.

El hecho se registró el 28 de abril a plena luz del día en la carrera 5B con calle 44, barrio Buenos Aires, sur de Barranquilla.

La víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta azul, instante en el que el parrillero disparó el arma de fuego en repetidas ocasiones, causándole la muerte por una bala en la cabeza, al parecer por motivos de préstamos de dinero.

Según familiares de la víctima, Socorro presentaba problemas financieros. En relatos, su hermana dio a conocer que todos los días un hombre iba por la cuota al mediodía, así se dio por enterada este jueves. Sin embargo, nunca pensaron que recibía amenazas y mucho menos que de esta manera terminaría su vida.

El asesinato quedó registrado en una cámara de seguridad.

Una cámara de seguridad grabó el atentado a bala registrado en horas de la mañana de hoy jueves en el barrio Buenos Aires. pic.twitter.com/VLvV4mHBu0 — Hora724Noticias (@h724noticias) April 28, 2022

“Yo me iba a bañar porque me iba a alistar para irme a trabajar, cuando escucho la detonación, pero fue muy raro. Cuando siento que me dice mi hermana: Elizabeth, mataron a Socorro, y yo salí del baño desnuda, me vestí en la calle, cuando la veo con el tiro en la frente. Que dolor tan grande Dios mío”, lamentó su hermana.

Elizabeth Orozco compartió que por siempre recordará a su hermana como una persona alegre. Según cuentan familiares y vecinos, la víctima se caracterizaba por disfrutar de la música. “Mi hermana era feliz oyendo música. Nosotros la regañábamos porque al lado hay un colegio, y le decíamos no te da pena con el profesor y ella decía: ‘nombe, el profesor sabe que a mí me gusta la música’”.

El hecho ha causado gran consternación en la comunidad del barrio Buenos Aires.