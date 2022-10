Alcalde de Barranquilla se pronunció por amenazas del Clan de Golfo a un concejal

Los recientes hechos de una extorsión a un concejal del distrito de la ciudad de Barranquilla en plena sesión que estaba siendo transmitida por YouTube, tiene en alerta a todas las autoridades y a los ciudadanos en la capital del Atlántico. Luego de que la víctima de este hecho, el concejal José Trocha, asegurara que esas llamadas provienen desde la cárcel, el alcalde Jaime Pumarejo se pronunció.

El mandatario local aprovechó una vez más para pedirle al Inpec acciones urgentes para evitar este tipo de situaciones, pues las llamadas extorsivas desde la cárcel continúan.

“Aunque hemos logrado desmantelar a las bandas que estaban extorsionando de manera material a los barranquilleros, es decir, aquellos que estaban llegando o siguen llegando a los cabecillas los logramos meter a la cárcel, logramos materialmente acabar con las amenazas puntuales que tenían las empresas transportadoras y que tenían otro tipo de gremios, pero lo que vemos hoy es que desde la cárcel, específicamente dos o tres cárceles que nisiquiera quedan en Barranquilla siguen haciendo llamadas extorsivas”, indicó el alcalde, Jaime Pumarejo.

Para el alcalde Pumarejo, las víctimas, quienes reciben las llamadas no tienen cómo diferenciar si los bandidos tienen o no la capacidad delictiva de actuar.

“Esas personas que reciben las llamadas no tienen como que esos bandidos no tienen la capacidad delictiva de actuar, uno no les puede decir: no, no te preocupes que esa persona te llama desde la cárcel y ahí no va a pasar nada. Nosotros lo que tenemos es que asegurarnos como gobierno que eso no suceda y eso sigue sucediendo”, dijo Pumarejo.

Añadió que el INPEC y la rama judicial tienen que ponerse a la tarea y asegurarse que en las cárceles eso no ocurra asegurando que hay bandidos con celulares y no se les puede dar tregua; “están en la cárcel es para que no sigan delinquiendo, no para que hagan una maestría en el delito”, pero lo más impactante es cuando manifestó que entre la duda del accionar delictivo de un preso si está la posibilidad de que actúe por medio de secuaces.

“Una llamada puede significar la muerte de un colombiano ya nos ha ocurrido, desde la cárcel mandaron a desmembrar a un barranquillero, el INPEC se tiene que poner las pilas, y los más importantes que se tienen que poner las pilas con los guardas del INPEC que tienen que entender que hay bandidos a los que no se les puede dar un celular”, aseveró el alcalde.

Dentro del mismo pronunciamiento, el mandatario local aseguró qué gracias al trabajo adelantado ya en la ciudad han mejorado los índices de criminalidad.

“Esto lo venimos diciendo hace meses, la ciudad de Barranquilla hoy, ha logrado durante los últimos meses reducir el número de homicidios que se han cometido en la ciudad, empezó el año muy duro, pero apretamos, le pedimos la colaboración a la Policía, ofrecimos recompensas, pusimos boletines con las caras de los bandidos que estaban acechando a Barranquilla y al día de hoy llevábamos 9 homicidios menos en el mes frente al mismo mes del año pasado”.

Según el informe que entregó Pumarejo en un 70 % se redujeron los homicidios de personas que no estaban relacionadas con delitos de ningún tipo, como quienes mueren en atracos, balaceras, balas perdidas o hechos aislados.